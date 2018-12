Banques alimentaires : la Côte-d'Or se mobilise pour la grande collecte annuelle ce week-end

21000 Dijon, France

Comme chaque année, les Banques Alimentaires font appel à votre générosité pour leur grande collecte nationale. Cette année, cette manifestation de solidarité qui a débuté ce vendredi 30 novembre s'étire sur trois jours jusqu'à ce dimanche 2 décembre 2018. Dans un contexte de forte augmentation de la précarité, les produits offerts par les consommateurs aux Banques Alimentaires sont plus que jamais nécessaires. En 2017, les Banques Alimentaires ont contribué à distribuer 113 000 tonnes de denrées alimentaires soit l'équivalent de 226 000 millions de repas au plan national.

Gérard Bouchot président de la Banque Alimentaire de Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

1 200 bénévoles mobilisés dans 75 centres commerciaux en Côte-d'Or

Gérard Bouchot, président de la Banque Alimentaire de Bourgogne, fait le point sur la collecte en Côte-d'Or. "L'an dernier dans le département nous avions récupéré 82 tonnes de denrées alimentaires. C'est l'équivalent de 1 million 600 mille repas ce qui est tout à fait considérable pour nos bénéficiaires." Un véritable moment de solidarité. "Nous arrivons à mobiliser 1 200 bénévoles sur la Côte-d'Or pour ce week-end dans 75 points de vente". Des chiffres stables ces deux dernières années selon Gérard Bouchot. "L'an dernier nous avions réalisé exactement la même "performance" que l'année précédente, c'est pourquoi nous espérons faire toujours autant cette année".

Gérard Bouchot fait le bilan des précédentes collectes en Côte-d'Or Copier

Une opération de collecte de denrées alimentaires au Carrefour Grand-Quétigny © Radio France - Thomas Nougaillon

Guilaine distribue des tracts pour inciter les clients à ne pas oublier la Banque Alimentaire à la sortie des caisses © Radio France - Thomas Nougaillon

Une équipe de bénévole des plus soudée, mobilisée pour ce grand week-end de solidarité © Radio France - Thomas Nougaillon

Le mouvement des "Gilets Jaunes" aura t-il un impact sur la collecte?

Gérard Bouchot -et ses bénévoles vêtus de "Gilets Oranges"- à l'image de l'ensemble des Banques Alimentaires Françaises redoutent le mouvement des "Gilets Jaunes". Il faut dire qu'en un week-end elles s'apprêtent à collecter plus de 10% des produits qu'elles récupèrent en une année! C'est pourquoi il est souhaitable que les abords des supermarchés et des centres commerciaux soient accessibles aux clients. "Ce n'est pas "Gilets Oranges" contre "Gilets Jaunes" il n'y a pas d'opposition explique Gérard Bouchot. En revanche il est bien évident qu'on les appellent à laisser passer les consommateurs pour que ces derniers puissent venir faire leurs courses normalement et ce dans l'intérêt des plus démunis. Je précise que l'an passé 35 000 Côtes-d'Oriens ont fait appel au moins une fois à l'aide alimentaire". Le président de la Banque Alimentaire de Bourgogne ne s'est pas rapproché des "Gilets Jaunes". "Nous n'avons pas pris de contact particulier. On se contente de lancer ces appels et on espère bien qu'ils seront entendus".

L'appel de Gérard Bouchot aux "Gilets Jaunes" de Côte-d'Or Copier

Quels sont les produits que vous pouvez donner aux bénévoles? © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelles sont les denrées les plus recherchées?

La Banque Alimentaire de Bourgogne a besoin de conserves de fruits, de légumes ou de poisson. Des denrées alimentaires dotées de Date Limite de Consommation assez longues. Mais aussi de sucre, d'huile, de farine, de pâtes ou encore de produits pour bébés: lait infantile - petits pots et couches. En Côte-d'Or comme un peu partout en France, la grande majorité des bénéficiaires, sont des femmes seules avec enfants.