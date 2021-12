Employé de banque à 24 ans, Robert Margé claque la porte de son employeur pour acheter une manade

Robert Margé, directeur des arènes de Béziers pendant trois décennies, n'imaginait certainement pas à l'aube de ses 20 ans être un jour à la tête d'une ganaderia de 700 bêtes et 2.000 hectares de terrain. À bientôt 68 ans, ce passionné de chevaux et de taureaux, né en août 1954 à Montpellier, a pris sa retraite officiellement en début d'année dernière, laissant la place à son fils Olivier, associé à Sébastien Castella et Simon Casas.

Ce Montpelliérain d'origine, n'a pas toujours été manadier. Il s'est construit seul avec le soutien de son épouse Françoise, ancienne reine d'Arles, et d'amis proches ayant la même passion. À 24 ans, alors qu'il est employé de banque, Robert Margé plaque son activité. Grâce notamment au prêt de son grand-père, ce dernier rachète en 1978 la manade des Salins du Midi, pour 50.000 francs. Son statut de directeur des arènes lui fait découvrir les taureaux de combat espagnols.

"À 10 ans, j'étais déjà sur un cheval camarguais."

À quelques heures du réveillon, Robert Margé nous reçoit chez lui, dans sa manade entre Fleury d’Aude et Vendres, près de Béziers dans l’Hérault. Il se confie sur cette réussite dans ce milieu taurin très fermé. Retiré officiellement du circuit depuis le début de l'année 2021, il ne peut pas cependant s'empêcher de rester actif.

''Je suis un type heureux aujourd'hui. Je n'ai plus de pression politico-taurine. Je prends du temps pour moi. Ce que je ne faisais pas forcément avant. Je vivais à 100 à l'heure. Jusqu'à sept arènes à diriger, trois toreros à pondérer. Une activité physique et stressante. Ce qui m'a valu en avril 2007 à Séville, un infarctus du myocarde massif."

Considéré comme particulièrement doué dans la sélection de vaches

Robert Margé, originaire de Celleneuve, quartier populaire Montpellier, est fier de ses origines, de cette adolescence animée, rue de la Croix avec son ami Pepito. Alors qu'il n'a pas 21 ans, ce passionné de chevaux rachète dans un premier temps avec Luc Jalabert (aujourd'hui décédé) une promenade en 1975 aux Saintes-Maries-de-la-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Il est à l'époque employé de banque. Mais dès 1978, une opportunité se présente : la Manade des Salins du Midi est à vendre. En l'espace d'un mois, celui qui n'a aucune expérience dans l'élevage de chevaux et de taureaux se lance avec son ami Richard. L'aventure débute, puis c'est la rencontre de Françoise.

"Ce parcours exceptionnel est celui de toute une famille."

C'est donc avec des chevaux et taureaux camarguais qu'il débute sa carrière, mais il est ensuite séduit par les taureaux de combat espagnols alors qu'il officie à la direction des arènes Biterroise. Ce père de trois enfants, dont Olivier Margé, qui a repris la gestion des arènes de Béziers, et deux sœurs jumelles Estelle et Caroline, est un amateur de bon vin et surtout passionné de rugby. Ses proches, le définissent comme un papa poule, sensible et émotif mais aussi très rigoureux, expliquant sans aucun doute, une réussite exceptionnelle.

"J'ai eu la chance d'être bien entouré : mon épouse Françoise et un cercle d'amis d'une grande qualité et d'une grande fidélité. Je me suis construit de mes échecs."

''Françoise a été une rencontre magique. Je sais que je suis un privilégié explique Robert Margé. Elle m'a apaisée. Je me suis senti responsable. Elle a changé ma vie et donné une ambition incroyable que je n'avais pas naturellement. C'est l'une des sources du bonheur. À partir de là, je n'ai de cesse de l'épater. Je sais que cela l'énerve quand je dis cela en public. C'est pour cela que je continue à sortir de grands taureaux. Françoise a une aficion incroyable. Pendant des années, quand j'étais à l'autre bout du monde je n'arrêtais pas de l'appeler. C'est une très bonne cavalière. Elle aurait été un très grand gardian'.'

Directeur technique des arènes de Béziers à 35 ans

En 1989, Robert Margé devient le plus jeune directeur d'arènes de France tout en développant son exploitation et se lance ensuite dans l'élevage de taureaux de combat.

"C'est incroyable, j'ai revu des amis qui me disaient, Robert, bien avant que tu aies des taureaux camarguais tu nous parlais déjà de taureaux de combat. Je ne l'avais pas en souvenir. Finalement, j'ai toujours été passionné de tauromachie espagnole. Mais je n'imaginais pas à ce point là, même quand j'étais banquier. Dès que j'ai gagné quatre sous, je l'ai toujours investi pour acheter des vaches et des reproducteurs espagnols." Le Montpelliérain complète : "À cette époque, je ne m'arrête pas d'investir dans mon élevage pour essayer de prouver qu'on peut être au plus haut niveau et bousculer les plus grands éleveurs espagnols".

''Ma famille et mon élevage, sont mes plus grandes fiertés. Ma grande réussite est d'avoir emmené ma famille dans cette passion."

"J'ai encore d'autres conquêtes que je voudrais réaliser avec mes enfants assure Robert Margé. Mener des corridas à Pampelune. À Madrid, ils m'avaient refuser. On va y retourner dans les années à venir car il y a de la demande. Je veux aller triompher à Séville. Je souhaiterai que la famille Margé triomphe dans toutes les grandes arènes de première catégorie espagnole, et après je pourrais mourir."

''Vous savez, ce n'est pas simple au quotidien explique Robert Margé. Il faut se battre financièrement. On ne parle pas de gagner de l'argent. Mes enfants gagnent 1.500 euros par mois. Ils travaillent tous les jours et toute l'année, sauf qu'ils sont heureux, travaillent dans leur passion. Ils ont un toit sur la tête qui leur appartient. On ne peut pas tout avoir dans la vie.''

"Je m'instruis sans arrêt. Je me suis rendu compte à 35 ans, quand j'étais directeur des arènes, que j'avais une culture médiocre. Mais j'ai pris des bouquins et bossé comme un dingue."

''Sans être riche, j'ai eu une vie de milliardaire grâce aux taureaux. Les plus grands hôtels, les plus grands voyages. J'ai rencontré les plus grandes personnalités du monde taurin, jusqu'à partir en voyage officiel avec Jacques Chirac au Mexique. Vous vous rendez compte, moi le petit pich de Celleneuve. J'ai fait parti des 11 personnalités culturelles et scientifiques françaises que le président prenait avec lui dans son voyage officiel. Incroyable ! Grace aux taureaux, j'ai mangé avec le Roi d'Espagne. J'ai un relationnel incroyable grâce aux taureaux. Je leur dois tout. Mon bonheur familial, ma petite réussite professionnelle. C'est ça la richesse de la vie, et pas avoir le capital en bourse, en banque ou ailleurs."

Robert Margé avoue que des regrets, il en a plein, "comme nous en avons tous. J'ai fait confiance à des gens qui m'ont trahi. J'ai tourné la page. J'ai eu de la peine. Beaucoup de peine. Je suis dans l'affection et le sensoriel".

Placé dès l'âge de cinq ans dans une pension, une période difficile

Robert Margé, issu d'une famille de quatre enfants, se confie en cette fin d'année 2021 sur ce parcours exceptionnel, sur son enfance et son placement en pension dès l'âge de cinq ans, non pas pour son comportement, mais pour des nécessités d'organisation. Il est aujourd'hui considéré par ses pairs comme le meilleur éleveur français, rivalisant avec les plus grands élevages espagnols

Pour ce réveillon de la saint-Silvestre Robert Margé ne fera pas d'excès. Un repas commandé chez un traiteur pour éviter à Françoise de cuisiner. Autour de la table, un homme de foi. Nous allons refaire le monde, tous les trois autour de la table.

"Je fais attention à ce que je mange conclut Robert Margé. Avec les cinq hernies discales, les trois tassements et le gros accident de cheval que j'ai eu il y a cinq ans, si je ne faisais pas attention, je serais infirme. Dès que je peux, je vais marcher 7 à 10 kilomètres."