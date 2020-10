Baptême de l'air : à 99 ans, c'est un rêve de petite fille qui se réalise

Ils se sont rencontrés par hasard dans un restaurant, au Barp. Un mois et demi plus tard, ce samedi 17 octobre, Henri, pilote amateur et président de l'association Virages offrait à Monique, presque 99 ans, son baptême de l'air à la base d'ULM de Cabanac-et-Villagrains.

Non ça ne me fait pas peur, il doit y avoir quelque chose dans ma tête qui ne tourne pas rond"

- Monique, avant le décollage

Aucune appréhension. La mamie de 98 ans a hâte de décoller lorsqu'elle découvre l'avion que va piloter Henri. "C'est son côté tête brûlée, rigole Sandrine, sa petite fille, venue assister au vol. C'est mon moteur, elle a toujours été à cent à l'heure." Sa grand-mère confirme : "je fais encore pas mal de choses : ma cuisine, ma toilette, je m'habille toute seule." Il y a six mois, elle vivait encore à l'étage de sa maison, sans ascenseur.

Monique et Henri se préparent à décoller. - Sandrine Bourré

"C'est la petite fille qui vole"

Danielle, sa fille, est très émue lors du décollage. "C'est ma mère qui est là-haut", lâche-t-elle, ébahie. "C'est génial, c'est extraordinaire, sourit Sandrine. Et quelque part, c'est la petite fille qui est en train de voler, ça n'est pas la mamie de 98 ans."

L'avion de Monique atterrit. - Sandrine Bourré

Les 15 minutes de vol se sont très bien passées. "Bravo mamie, bravo ! s'exclame Henri. _Elle était sage, elle me parlait. Génial !_" Et pour les 100 ans, pourquoi pas un saut en parachute ? "Pourvu qu'elle ne nous dise pas oui", rit Danielle.