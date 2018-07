Baptême républicain symbolique pour cinq familles de sans-papiers à Argenton-sur-Creuse

Par Kevin Blondelle, France Bleu Berry

A l'initiative de la Ligue des Droits de l'Homme et de Réseau Education Sans Frontières, 11 familles de migrants ont été parrainées ce samedi à Argenton-sur-Creuse. Un geste très symbolique, et qui sonne comme un mouvement de résistance pour plusieurs des parrains et marraines.