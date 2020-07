Baptiser les rues de noms de soldats africains : "beaucoup de communes sont concernées par cette histoire"

Et si des communes rendaient hommage aux soldats africains de la Seconde guerre mondiale, en donnant aux rues des noms de combattants morts pour la France venus des anciennes colonies ? C'est tout l'objectif d'un livret qui recense les parcours de 100 combattants de la seconde guerre mondiale issus des colonies. Comme le dévoile le Monde dès ce mardi, c'est la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées Geneviève Darrieussecq qui va dévoiler cet ouvrage "Aux combattants d’Afrique, la patrie reconnaissante" auprès de parlementaires, ce mercredi 1er juillet.

L'exemple d'un soldat malien qui a rejoint un maquis dans les Ardennes

"Suite l'appel du président de la République dans le Var le 15 août 2019 dans le Var, les collectivités ont aujourd'hui la possibilité de donner le nom d'un soldat africain mort pour la France, durant la Seconde guerre mondiale, à une rue, un parc, un bâtiment public", explique Julien Farjetas, l'un des contributeurs du livret. L'ancien directeur de l'office national des anciens combattants dans la Marne -désormais à l'ONAC de la Loire- a notamment mis à jour l'histoire de soldats africains qui ont combattu dans la Marne et les Ardennes. Et notamment le destin d'un soldat malien nommé Idrissa Diana, originaire du Mali.

Beaucoup de communes sont concernées par cette histoire, et notamment les communes de l'est de la France qui ont été marquées par les conflits

"C'est d'abord un combattant de 1940, et lui comme beaucoup de ses camarades est fait prisonnier par les Allemands, captif au camp de Cuperly dans la Marne, et il va passer toute sa captivité en Champagne-Ardenne... et en août 1944 il va s'évader et rejoindre un maquis dans le secteur de Vouziers dans les Ardennes : là il va se distinguer et se faire tuer le 29 août 1944 en attaquant un blindé allemand alors qu'il était chargé de protéger une opération de parachutage...", raconte Julien Farjetas. Il précise que le soldat a été décoré de la Croix de guerre 39-45 et a obtenu un certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. "Ce qui était très rare parmi les soldats africains !". Idrissa Diana est enterré dans la Nécropole nationale de Floing dans les Ardennes.