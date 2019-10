Bar du 6 juin à Sainte-Marie-du-Mont : le nouveau propriétaire lance un appel à témoignages

Sainte-Marie-du-Mont, France

Après des mois de démarches administratives, Jérémy Dubois a enfin les clefs du "Bar du 6 Juin", à Sainte-Marie-du-Mont. Peinture, électricité, mise aux normes... Plusieurs mois de travaux attendent le nouveau propriétaire. "Tout va être modifié, mais le coin bar restera et la partie épicerie proposera des produits locaux", explique-t-il.

La devanture du Bar du 6 Juin va certes faire peau neuve, mais le nom et l'esprit du lieu resteront. © Radio France - Léa Dubost

Dès que l'on pénètre dans ce lieu chargé d'histoire, c'est vers les trois peintures gravées sur les murs, datant de 1944, que les yeux se tournent. Le nouveau propriétaire, passionné par l'histoire du débarquement veut aller plus loin. Quelles histoires derrière ces peintures ? Quels souvenirs ont imprégné les murs de ce bar pendant tant d'années ?

Appel à témoignages

Pour répondre à toutes ces questions, Jérémy Dubois lance un appel à témoignages. "À celles et ceux qui ont connu ce bar ou y ont vécu, celles et ceux qui possèdent encore des photos, vous pouvez me contacter via l'adresse mail suivante : _bardu6juin@gmail.com_", annonce le propriétaire. Son objectif est de préserver l'essence du lieu, d'allier proximité et histoire. Touristes et client.es pourront donc venir boire un café et faire des courses.

Ouverture prévue au printemps 2020.