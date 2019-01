Bar-le-Duc : des mesures pour éviter les débordements pendant l'acte 9 des "gilets jaunes"

Bar-le-Duc, France

L'Acte 9 de la mobilisation des "gilets jaunes" lorrains se déroulera, ce samedi, à Bar-le-Duc. Après Nancy, Metz et Épinal, le rassemblement régional est prévu en début d'après-midi dans la préfecture de Meuse. Un rendez-vous une semaine après des débordements survenus à Épinal où des agences bancaires ont été prises pour cible et une voiture de police retournée. La maire de la commune, Martine Joly se dit à la fois "confiante" et "inquiète". Elle redoute notamment l'arrivée de casseurs comme au mois de juin dernier, lors d'une manifestation anti-Cigéo.

Boutiques fermées

"La population est assez traumatisé encore par rapport à cela, explique l'élue. Moi je ne veux pas sombrer dans la paranoïa." La mairie comme la préfecture de Meuse ont, en tout cas, pris un certain nombre de mesures pour éviter les débordements. La circulation et le stationnement seront interdits en cœur de ville, le réseau de transport urbain arrêtera de circuler à midi, les commerçants sont invités à baisser le rideau l'après-midi et tous les projectiles potentiels ont été retirés des rues.

Martine Joly dit comprendre la mobilisation. "Je connais un certain nombre de personnes qui se disent "gilets jaunes", affirme-t-elle, ce sont des gens tout à fait respectable qui doivent être entendus dans leurs difficultés et dans leur questionnement". Mais la maire de Bar-le-Duc se dit également "en colère de voir que l'intimidation et la violence peuvent nous contraindre dans nos allées et venues".