Bar spleen challenge : le blues du bistrot en vidéo

Fermés depuis fin octobre, les bars et restaurants ne rouvriront pas avant au moins la mi-février. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse du jeudi 7 janvier. Alors, face à cette situation qui perdure, un réalisateur originaire de Granville, Jonathan Perrut, et son équipe ont eu une idée : montrer "ce qu'il y a derrière les rideaux fermés, ces chaises empilées, et surtout chez ces gens-là, qu'on a l'habitude de voir souriant quand on pousse la porte de leur établissement", explique le Manchois.

Exorciser le mal-être

C'est le point de départ du Bar spleen challenge, qu'on pourrait traduire par le "concours du mal-être des bars". Le principe : une petite vidéo d'une trentaine de secondes. Et toujours le même scenario : des barmen désœuvrés à leur comptoir, servant un verre de vin ou de bière à un client invisible ; puis, la caméra dézoome et on découvre une salle vide, tristoune, sans vie, sans fête, sans rires. Il y a aussi cette voix, celle du plus Saint-Lois des Britanniques, l'ancien chanteur des Lanskies, Lewis Evans, et ces paroles, si symboliques : "I don't know where I'm going to" ("Je ne sais pas où je vais").

Le Bar spleen challenge : c'est quoi ? Copier

On n'a pas voulu faire un truc misérabiliste non plus. On a voulu une forme aguicheuse. Je trouve que parfois, ce mal-être, il y a une manière de l'exorciser, de le soigner, en l'attaquant frontalement - Jonathan Perrut, réalisateur

Le concept est né à Caen à l'occasion d'un clip avec des collègues. "On est passé devant un bar. On a vu de la lumière à l'intérieur, avec quelqu'un qui venait voir s'il n'y avait pas de fuite. Il nous a dit de rentrer discuter. J'avais ma caméra, et ça a débuté comme ça. Puis l'idée a essaimé dans la rue", se remémore Jonathan Perrut.

Il y a une résonnance entre le mal-être des artistes, d'un artiste (Lewis Evans), qui n'arrive pas à sortir son EP et à faire ses tournées, et ces bistrotiers fermés. Il y a du sens - Jonathan Perrut, réalisateur

Jonathan Perrut, réalisateur : "Ce mal-être, il y a une manière de l'exorciser, de le soigner" Copier

Une douzaine de capsules vidéos a déjà été partagée sur les réseaux sociaux. Des vidéos qui se veulent pleines d'empathie. Parmi eux, un habitué des vidéos décalées : le bar de plage de Réville, Le Goéland 1951. Le tournage a eu lieu le 3 janvier.

"Ne pas nous oublier"

"On a un réseau régional de tenanciers de bistrots qui se connaît bien. On est tous inquiets sur notre avenir. Oui, on va rouvrir un jour, mais comment ? Les gens vont-ils avoir changé leurs habitudes de consommation ? Ne vont-ils pas avoir peur dans un premier temps ? Va-t-on devoir repenser notre façon de travailler ? Le Bar spleen challenge, c'est une manière de demander aux gens de ne pas nous oublier en fait", souligne Pierre Jeanclaude, le gérant du Goéland 1951, qui espère une perspective de réouverture "pour les beaux jours" et le week-end de Pâques. "On aimerait bien travailler mais on tributaire de ce qui se passe", ajoute Pierre Jeanclaude.

L'idée de ce challenge, c'est de donner envie à tous les tenanciers de bars de faire pareil dans tout le pays. Pour une prise de conscience des autorités, et qu'on ne nous oublie pas - Pierre Jeanclaude, du Goéland 1951 à Réville

Depuis début janvier, c'est un carton sur les réseaux sociaux. Et l'idée va faire des petits. "Il y a des vidéos qui vont arriver du Havre. Un ami de Marseille va en faire aussi. Je n'ai qu'une hâte de voir l'idée se diffuser partout", confie Jonathan Perrut. Et dans la Manche aussi : "il va y avoir un courant Manche fort ces prochains jours", prophétise le Granvillais. Un établissement cherbourgeois et un autre de Granville devraient entrer dans la danse dans les jours qui viennent.