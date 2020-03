Barbe, bijoux, vêtements… Quels sont les bons gestes à adopter contre le coronavirus ?

Faut-il se raser la barbe, dois-je retirer mes bijoux ou me couper les ongles ? Vous vous posez encore beaucoup de questions concernant les bons gestes à adopter pour se protéger du coronavirus. Voici les réponses du médecin Maud Benattar.

Faut-il se raser la barbe ?

Par mesure de précaution, de nombreux soignants ont en effet rasé leur barbe pour éviter que les microbes s’y installent et pour permettre une meilleure adhérence des masques chirurgicaux. Il est donc conseillé de se raser, par mesure d’hygiène.

A défaut, il est conseillé de bien se laver la barbe quand on rentre chez soi, au même titre que le lavage de main. "La meilleure option, c’est encore de prendre une douche quand on revient de l’extérieur", affirme Maud Benattar, précisant que ce qui vaut pour la barbe ou la moustache, vaut aussi pour les cheveux. "Le virus peut s’y accrocher".

Faut-il se couper les ongles et retirer ses bijoux ?

Il est préférable en effet d’avoir des ongles courts, pour éviter que les microbes, et que le virus, ne s’y logent. Cela permet un lavage des mains plus efficace.

En revanche, si on souhaite garder ses bijoux, ses bagues et ses bracelets, il est important de bien les laver, sous la douche comme la barbe et les cheveux, ou lors du lavage de mains. "Au savon, évidemment, et en prenant bien soin de ne pas oublier les pouces, les poignets et entre les doigts", insiste Maud Benattar. "Il ne s’agit pas d’un simple rinçage, il faut que le lavage de mains dure au moins 30 secondes".

Puis-je remettre mes habits utilisés pour aller dehors ?

Cela va de soi, une fois propre on ne remet pas les mêmes vêtements, on en met de nouveaux. Ceux qui ont été utilisés pour sortir doivent, au maximum, ne pas rentrer dans le logement et ne surtout pas être mélangés à d’autres vêtements dans votre placard. "Le virus peut être transféré sur d'autres habits en cas de contact", assure Maud Benattar. "L'idéal, c'est de se déshabiller avant de rentrer chez soi. Dans le garage ou dans le jardin par exemple", précise le médecin. Si vous n'avez pas de garage ou de jardin, vous pouvez aussi retirer vos vêtements sur votre pallier ou dès l'entrée de votre domicile.

Ensuite, il est conseillé, soit de les laver directement à 60 degrés, si cela est possible, puisque "le virus n’aime pas le chaud", soit de les laisser reposer dans un sac poubelle pendant 24h avant de les passer au lave-linge. Maud Benattar rappelle également que le virus peut rester jusqu'à 4h sur les vêtements.

à lire aussi Coronavirus : le virus tient en moyenne quatre heures sur les vêtements

De la même façon, il est préférable de ne pas rentrer avec ses chaussures dans le logement. Il faut les laisser dehors avec votre blouson. Une récente étude a d’ailleurs montré que le virus résiste sur l'asphalte. Il peut donc être transporté par les semelles de vos baskets.