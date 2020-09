Barbecue et manifestation : les gilets-jaunes font leur grand retour à Montpellier

Sept mois après leur dernier gros rassemblement, les gilets jaunes faisaient leur retour un peu partout en France ce samedi, à quelques jours d'une journée de mobilisation nationale, prévue le jeudi 17 septembre. À Montpellier, des rassemblements étaient organisés au rond-point des Près d'Arènes et place de la Comédie, malgré l'interdiction de la préfecture de l'Hérault.

Pour débuter la journée, une centaine de gilets jaunes se sont réunis autour d'un barbecue aux Près d'Arènes, le lieu où tout a commencé pour eux, il y a bientôt deux ans. "Nous on est jamais partis, donc on ne revient pas, insiste Richard, gilet jaune des débuts. Ce rond point, on y est depuis bientôt deux ans toutes les semaines. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est l'ordinaire, des journées comme ça on en a fait un tout un tas. Ce qui est nouveau, c'et que sur l'ensemble de la France il y a une tentative de reprise ou de prise de ronds-points pour montrer que _les gilets jaunes ont toujours les mêmes revendications_".

Comme ces derniers mois, le rassemblement qui s'est tenu depuis le début de l'après-midi était interdit, mais cette fois-ci, la préfecture a évoqué la lutte contre le covid-19 pour justifier son arrêté d'interdiction, ce qui n'a pas manqué de mettre en colère les gilets jaunes mobilisés. "Pour moi c'est un prétexte", regrette Jean-René, gilet jaune venu depuis Millau pour manifester.

"C'est une nouvelle phase dans le mépris. _C'est un alibi pour empêcher toute contestation_. Et les mesures sanitaires qui seront annoncées dans quelques jours vont être faites -entre autres- pour museler la contestation qui monte. On aurait aimé défiler en centre-ville, ça faisait partie de notre programme....ça nous déçoit, ça nous énerve. Mais on va se mobiliser plus que jamais".