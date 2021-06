Avec des températures au-delà des 30 degrés ce weekend, les barbecues reprennent, d'autant plus que le couvre-feu est désormais décalé à 23 heures. Dans les boucheries-charcuteries, on s'est préparé aux commandes. Reportage à Saint-Pardoux-la-Rivière en Périgord Vert.

Été en Dordogne : "on prépare entre 4.000 et 5.000 brochettes à barbecue" à Saint-Pardoux-la-Rivière

Saucisse, merguez ou ventrèche, la saison des barbecues est lancée. Après un mois de mai plutôt pluvieux et maussade, on s'apprête à vivre un très beau et chaud weekend en Périgord ! Avec en plus, le couvre feu repoussé à 23 heures, et le début de l'Euro de football, les barbecues reprennent. Dans les boucheries charcuteries, on se prépare aux commandes comme à "Lard du gout" à St Pardoux-la-Rivière, en Périgord Vert.

La saison est officiellement lancée pour Loic Gouraud, maître artisan charcutier et ses cinq salariés. Il a d'ailleurs posté sur sa page Facebook une petite vidéo qui montre la variété des pièces proposées. Dans sa boutique et dans ses ateliers, il prépare chaque été entre "4.000 et 5.000 brochettes", pour les saucisses "on ne compte pas". Les brochettes "on les enfile à la main, on est pas à l'usine" explique Loïc Gouraud. Cela prend en gros une journée et demi chaque semaine pour tout préparer.

Dans sa boutique, le rayon grillade prend environ un quart de la vitrine avec de très nombreuses variétés de saucisses et de brochettes "si on ne fait que saucisses / merguez, cela n'a aucun intérêt autant aller au supermarché". Loïc Gouraud propose de nombreuses marinades "pour se démarquer" comme ces brochettes au porc coco-citron ou des saucisses à la trappe d'Echourgnac.

Selon une étude 63% des français de 25 ans et plus ont un barbecue chez eux.