Barbie, cette poupée emblématique même en Côte d'Or

Barbie est arrivée en France dans les années 60 et a inspiré de nombreux Côte-d'Oriens. C'est le cas d'Aude. En 1968, elle se souvient avoir acheté une des premières poupées iconiques à sa fille, "elle avait sept ou huits ans. On commençait à en entendre parler alors elle voulait la sienne mais elle n'y a pas joué longtemps. Je crois, que les parents étaient plus amoureux de la poupée que les enfants parce qu'on avait plus d'idées pour l'habiller. D'un seul coup, on avait un petit peu Brigitte Bardot au milieu de notre Barbie".

ⓘ Publicité

Une poupée intergénérationnelle

Aujourd'hui, Barbie a laissé des souvenirs indélébiles à de nombreuses petites filles devenues maintenant des adultes. "J'y jouais pendant des heures avec ma cousine, c'est un grand souvenir de mon enfance, se souvient Émilie très enjouée. Il y avait des histoires tragiques avec Ken.... C'était trop bien ! " Les nouvelles générations continuent encore à faire vivre cette poupée comme Simone, six ans, "j*'adore coiffer mes Barbie. Ma préférée, c'est celle qui est marron. Je l'aime trop*".

Un jouet qui porte chance

La poupée a aussi porté chance à Amalia Seutet, une Dijonnaise de 27 ans. En 2016, étudiante à l'école Mode Estah, elle participe au concours "Habille Barbie " organisé par le musée des Arts décoratifs de Paris. "Le but de ce concours était d'exposer sa propre vision de Barbie", explique-t-elle. Quelque 299 participants sont en lice à ses côtés. "Si j'y ai participé, c'est, déjà, parce que c'est un souvenir d'enfance. J'ai toujours eu des Barbie", confie-t-elle. Après avoir présenté la tenue de sa poupée fabriquée autour du thème de l'écologie, Amalia se voit lauréate, "ça m'a beaucoup plu de faire cette robe".

Barbie une poupée iconique

À côté de ce concours, la même année Amalia Seutet fait un stage au sein de la maison de couture Sonia Rykiel. Elle est chargée de créer toutes les tenues des poupées de la marque pour les exposer en vitrine. Aujourd'hui, elle ne crée plus de vêtements pour les Barbies mais elle l'assure, "avec le recul, je me dis que le hasard fait bien les choses. J'ai travaillé pendant un an sur deux expériences autour de la poupée. Cela a certainement influencé mon choix de créer une marque de doudou et de poupée pour enfants". Aujourd'hui la fondatrice de l'enseigne "Marguerite et George" indique ne plus porter le même regard sur Barbie, "je vois plutôt Barbie un peu ringarde, "girly". En tout cas, elle m'a beaucoup inspiré. Est-ce qu'elle m'inspire encore ? Je ne suis pas sûre que ce soit ce genre de femme qui m'inspire à première vue. Mais en tout cas elle reste une icône".