"Bardet doit tout tenter pour gagner le Tour de France" estime l'ancien coureur tourangeau Jean-Pierre Danguillaume

Jean-Pierre Danguillaume suit depuis chez lui, à Joué-les-Tours, le Tour de France 2017. Avec 9 tours de France à son actif, il estime qu'une victoire de Romain Bardet est possible uniquement si il compte 1'30 d'avance à l'issue de la 18 ème étape entre Briançon et le col de l'Izoard.

C'est donc aujourd'hui, au terme de la 18 ème étape de 179,5 kms entre Briançon et le Col de l'Izoard (2360m), que Romain Bardet doit reprendre du temps à Chris Froome si il souhaite remporter le Tour de France. Actuellement troisième au général derrière Froome et Uran, le français n'a pas d'autres choix que de prendre du temps sur le maillot jaune avant le contre la montre de Marseille. Pour Jean-Pierre Danguillaume, jocondien, et qui a couru 9 fois le Tour dans les années 70, le français doit gagner au moins 1 minute sur Froome pour espérer emporter le Tour. Bardet, si il fait pas sauter Froome aujourd'hui, il gagnera pas le Tour. A 5-6 jours de l'arrivée, il faut isoler le leader. Banco.

Il faut tout tenter. Il faut pas avoir peur

Pour Jean-Pierre Danguillaume, il faut tout tenter. Il faut mieux tomber les armes à la main. Il faut que Bardet prenne une minute. Avant le contre la montre, si Bardet, il a pas 1'30 d'avance sur Froome, il est marron.

Jean-Pierre Danguillaume