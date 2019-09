Barfleur : les propriétaires de gréements chassés du quai

Barfleur, France

"C'est une ineptie", peste Marie Lecostey, propriétaire du gréement jeune Alexandre et membre de l'association Voile et Traditions. Dans un courrier en date du 28 août, la Société Publique d'exploitation portuaire de la Manche a informé d'une nouvelle réglementation. Elle exige que le quai Chardon soit laissé libre pour permettre aux plaisanciers de s'y amarrer.

" Nous prenons vingt mètre du quai, je ne vois pas en quoi nous gênons. Surtout qu'il y a une vrai cohésion avec les plaisanciers ", précise Marie Lecostey. Du côté du département, on rappelle que les gréements ne sont pas chassés du port. S'ils souhaitent rester le long du quai, ils devront dès lors s'acquitter d'un droit de place journalier au tarif visiteur. " Ces vieux gréements sont titulaires d'une place au milieu du port ", précise Jean Morin, 1er vice-président de conseil départemental.

un exemple de courrier reçu par les propriétaires de gréements en mouillage a Barfleur. © Radio France - Virginie Vandeville

Un patrimoine maritime en danger ?

Cela fait plus de dix ans que les vaquelottes ont pris place le long du quai. S'éloigner du quai, " c'est mettre à mal le patrimoine de la ville et cet atout touristique. Nous avons le sentiment de participer pleinement à l'animation du port ", assure Yves Leborgne de l'association Barfleur Voile et Traditions et propriétaire du bateau Jour d'Espoir. " Nous avons en plus installé un panneau explicatif sur l'histoire de notre bateau. S'il n'est pas le long du quai comment les gens peuvent comprendre? Barfleur, c'est associé aux gréements ", ajoute ce propriétaire. Les propriétaires qui ont reçu le soutien des professionnels du port.

La nouvelle réglementation est en vigueur depuis le mercredi 4 septembre. Les vaquelottes, elles, n'ont pas bougé.

Le quai de la discorde, à Barfleur. © Radio France - Virginie Vandeville

Ce n'est pas la première tension entre les propriétaires de gréements et la Société publique d'exploitation portuaire de la Manche, qui a repris la concession du port, en 2017. La mairie, ancienne propriétaire de cette concession avait réduit de moitié la tarification annuelle des propriétaires de gréements. Un accord supprimé il y a deux ans par la SPL.