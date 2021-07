Barjac et Saint Ambroix dans le Gard, sont les petites villes de demain

La première convention "Petites villes de demain" a été signée vendredi dernier entre la préfecture du Gard et les communes de Saint-Ambroix et Barjac (toutes deux appartenant à la Communautés de Communes Cèze-Cévennes). L'état participera au financement d'un chargé de projet qui ira chercher les financements pour contribuer à faire de ces deux communes des pôles de centralité, une façon pour l'état de soutenir le maillage du territoire et accompagner les envies de campagne des urbains suite à la crise covid.

L'avenir passe par les petites villes aussi

Le dispositif a pour objectif de renforcer la politique de revitalisation et de rénovation du centre ville d’une commune en s’inscrivant dans une démarche de transition écologique et énergétique. Maillage du territoire, l'état est partout présent et facilite permettant "l_a mise en œuvre de projets nécessaires au développement à court, moyen et long term_e" de la commune.

Structuration d’une offre de services diversifiées et de qualité

Développement de l’économie et de l’emploi

Qualification du cadre de vie-qualification des espaces publics et de l’habitat

valorisation des spécificités locales -patrimoine naturel/architectural/culturel

Jean-Pierre de Faria, maire de Saint-Ambroix (Gard). Copier

Suite à la crise sanitaire l'état a mis en place différents dispositifs pour soutenir l'économie, "Plan de relance", les collectivités, "Petites villes de demain".Les 21 communes retenues au sein des 12 Établissements Publics de Coopération Intercommunale sont :

Saint-Gilles (Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole)

Anduze, La Grand Combe, Saint-Hilaire-de-Brethmas et Saint-Jean-du-Gard (Communauté d’Agglomération d’Alès Agglomération)

Pont-Saint-Esprit (Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien)

Beaucaire et Bellegarde (Communauté de communes Terre d’Argence)

Calvisson et Sommières (Communauté de communes du pays de Sommières)

Quissac et Saint-Hippolyte-du-Fort (Communauté de communes du Piémont Cévenol)

Aramon et Remoulins (Communauté de communes du Pont-du-Gard)

Roquemaure (Communauté d’Agglomération du Grand Avignon)

Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi (Communauté de communes Terre de Camargue)

Vauvert (Communauté de communes petite Camargue)

Barjac et Saint-Ambroix (Communauté de Communes de Cèze Cévennes)

Le Vigan (Communauté de communes du Pays Viganais)

Marie-Françoise Lecaillon, Préfète du Gard. Copier