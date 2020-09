Baromètre de la pauvreté : avec la crise sanitaire, un Français sur trois a subi une perte de revenus

Le Secours populaire publie ce mercredi son rapport annuel sur la pauvreté en France. La crise sanitaire, liée à l'épidémie de coronavirus, a entraîné une perte de revenus pour un Français sur trois. Et 57% des personnes interrogées disent ne pas être parties en vacances cet été.

Le baromètre 2020 de la pauvreté* en France est dévoilé ce mercredi par le Secours populaire. Si les inégalités continuent de se creuser dans l'Hexagone, la crise sanitaire a eu un impact significatif selon l'enquête. Elle révèle en effet qu'un Français sur trois a subi une perte de revenus à cause de l'épidémie de coronavirus et de ses effets sur l'économie.

Selon le baromètre, 33% des personnes interrogées disent en effet avoir touché moins d'argent entre le début de l'année et le mois d'août 2020. Pour 16% d'entre elles, cette perte de revenus est même qualifiée d'"importante".

57% des Français ne sont pas partis en vacances cet été

L'enquête révèle également que plus de la moitié des Français ne sont pas partis en vacances cet été, un sur quatre (26%) pour des raisons financières.

Au-delà de l'aspect financier, 44% des parents estiment que leurs enfants ont pris du retard à l'école suite au confinement et à la crise sanitaire. "Un retard encore plus difficilement rattrapable pour les plus fragiles", souligne le Secours populaire.

Un élan de solidaire post-confinement

Une bonne nouvelle tout de même : face à cette crise sanitaire et économique, plus de deux-tiers des Français se disent prêts à s'impliquer pour aider les personnes en situation de pauvreté. C'est d'autant plus le cas chez les jeunes : les 16-24 ans sont en effet 78% à vouloir s'engager.

Les personnes interrogées souhaitent notamment rendre service à des personnes âgées ou des personnes en difficulté parmi leur voisinage.

* Enquête effectuée les 4 et 5 septembre 2020 auprès de 1.002 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 ans et plus.