Écologie, alimentation, santé : les principales préoccupations des Français en 2022

En 2022, l'écologie et les inégalités figurent parmi les préoccupations majeures des Français. C'est le résultat d'un sondage présenté à l'occasion des journées Solutions solidaires organisée par le Département de la Gironde, les 8 et 9 février.

À deux mois de la présidentielle 2022, quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus? C'est la question que se pose le Département de la Gironde, à l'origine des journées des Solutions solidaires qui ont lieu ces mardi 8 et mercredi 9 février. En partenariat avec, notamment, 12 autres départements et l'IFOP a été créé le baromètre des Solutions solidaires pour identifier ce qui inquiète le plus les Français. À en croire ce sondage, c'est l'écologie qui arrive en tête. 43% des personnes interrogées ont évoqué les risques des changements climatiques. En seconde position arrivent les inégalités, évoquées par 42% des sondés.

Inquiétudes autour des inégalités d'accès à une alimentation suffisante et de qualité

La place de l'alimentation dans le baromètre des Solutions solidaires reflète à la fois ces préoccupations sociales et écologiques. 49 % des sondés considèrent que l’accès à une alimentation saine et suffisante est de plus en plus difficile. Pour 38% des sondés, garantir une alimentation de qualité est la première solution pour endiguer leurs craintes.

En deuxième position vient la mise en place d'aides supplémentaires pour aider les personnes âgées à rester chez elles (31%). C'est le revenu de base qui complète le podium (30%). Sa place traduit une préoccupation importante des français et leur pouvoir d'achat.

La santé préoccupe toujours mais moins

Malgré la crise du Covid-19, la santé enregistre un recul important cette année. Le baromètre affiche une baisse de 15% comparé à l'année dernière. Il est probable que l’installation de la pandémie dans le quotidien des français depuis maintenant deux ans ait entrainé cette baisse.

La santé reste toutefois l'une des principales sources d'inquiétudes : d'ailleurs, la maladie est le risque contre lequel 37% des sondés souhaitent être protégé. Elle arrive devant la délinquance (35%) et la pauvreté (29%).