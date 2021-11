Baromètre des territoires : 7 Français sur 10 estiment qu'on ne peut plus débattre sereinement

Le Baromètre des territoires 2021, réalisé par Elabe, l’Institut Montaigne et la SNCF pour franceinfo et publié ce mardi, dresse le portrait d'une France convalescente après la crise sanitaire. Parmi les enseignements de cette vaste étude, une France divisée, qui aspire pourtant à plus de respect.

La deuxième édition du Baromètre des territoires, réalisée par Elabe et l’Institut Montaigne avec la SNCF pour franceinfo, révèle une France convalescente et des citoyens dont la priorité est la proximité, régionale et affective. Autre enseignement de cette vaste étude, réalisée auprès de 10.000 personnes, le sentiment d'une France fracturée, qui peine à dialoguer et dont l'actualité divise très fortement les citoyens. Pourtant, les Français aspirent au respect et à davantage de dialogue.

Politique, crise sanitaire : les Français peinent à se parler

Les données recueillies par Elabe dessinent des fractures économiques et sociales fortes parmi les Français. Mais au-delà des chiffres, les citoyens font eux-mêmes le constat d’une désunion nationale : seuls 34% estiment que ce qui les rassemble est plus fort que ce qui les divise. Ce sentiment est majoritairement partagé, par toutes les catégories de population.

Environ 7 Français sur 10 ont le sentiment qu’il n’est plus possible de débattre sereinement, et même de débattre tout simplement. Ils l’observent chez les politiques (74%), sur les plateaux de télévision, (69%) mais aussi entre eux (67%).

La question vaccinale et le pass sanitaire divisent

La crise sanitaire et son cortège d’incertitudes et d’hésitations, la question vaccinale et le pass sanitaire sont de nouveaux objets de désunion. La vaccination contre le Covid-19 a longtemps été freinée par cette opposition entre pro et anti. Si le taux de vaccination des plus de 18 ans atteint aujourd’hui 90%, il cache un clivage fort : 68% l’ont fait sans hésiter mais 32% l’ont fait par contrainte (notamment chez les plus jeunes, et les individus les plus défiants envers les institutions).

Alors qu’il est en place depuis plusieurs mois, le pass sanitaire est lui aussi l’objet de clivages : 64% y sont favorables, 36% opposés. C’est en Occitanie (70%) et en PACA (71%) qu’on y est le moins favorable (56%). C’est aussi dans ces deux régions que le sentiment de division du pays est plus élevé, alors qu’il est nettement moins partagé dans les Hauts-de-France (59% divisé).

Harcèlement, alcool au volant, déchets : les comportements et incivilités qui révoltent

A ces nouveaux sujets de querelles, s’ajoutent des situations et comportements qui irritent, choquent, indignent, notamment car ils sont vécus comme des atteintes à son bien-être et à sa sécurité comme à celle de ses proches : harcèlement de rue à l’encontre d’une femme (87% sont profondément choqués face à cette situation), conduite sous l’emprise de l’alcool (84%), déchet jeté par terre (74%) indignent. Cracher par terre (59%), mettre la musique forte dans les transports en commun (54%), fumer du cannabis dans un jardin public (50%), ne pas payer son ticket de transport (47%), refuser de présenter son pass sanitaire (46%) forment la longue litanie des agressions et incivilités qui suscitent désormais de "grandes colères" : environ un Français sur deux affirment que cela les "choque profondément".

Les Français aspirent à une société du respect

Pourtant, malgré ces divisions très profondes, les Français s’accordent sur l’envie d’une société du respect, qui permettrait à chacun de "bien vivre" et de vivre sereinement.

La plupart des citoyens érigent le respect en valeur cardinale pour construire la société de demain. Le respect s’impose partout, enjambe toutes les fractures avec une intensité jamais vue : 47% des personnes interrogées lui attribuent une note de 10/10 sur une échelle d’importance pour construire la société française de demain.

En comparaison, la liberté ne réunit "que" 37% des Français sur cette note maximale. Honnêteté, justice et sécurité trouvent naturellement leur place aux côtés du respect et dessinent une société de la tranquillité.

Des conceptions différentes de la laïcité

S’agissant de la laïcité, les conceptions sont tranchées : pour 75% des personnes interrogées, la laïcité c’est "permettre à chacun de croire ou ne pas croire, mais imposer la neutralité dans l'espace public (pas de présence de la religion, par quelque moyen que ce soit dans l'espace public)", contre 25% qui pensent "que l’on doit pouvoir afficher son appartenance religieuse dans l’espace public sans restriction".

Le respect passe par le soin aux autres, le tri des déchets, l'environnement et la citoyenneté

Dans cette France ou la priorité est la proximité affective et géographique, prendre soin de ses proches en situation de dépendance, trier les déchets, se déplacer de manière "propre", voter aux élections locales et renoncer à des habitudes de vie préjudiciables pour la planète sont universellement considérés comme les gestes les plus utiles pour améliorer le monde dans lequel on vit.

La présidentielle pour changer les choses

Une confirmation enfin : la centralité réaffirmée de l’élection présidentielle : 77%, soit quasiment le chiffre de participation au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, considèrent qu’y participer est utile pour changer les choses. A la région Nouvelle Aquitaine revient la palme du civisme : 81% font du vote un moyen utile pour changer la société, 83% s’agissant des élections locales.

La méthodologie de l'étude

L'étude a été réalisée sur un échantillon de 10.054 personnes, divisé en 12 sous-échantillons régionaux de 800 individus (1.200 en Ile-de-France), représentatifs de la population résidente de chaque région administrative métropolitaine âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas. Les personne sont été interrogées par Internet, entre le 10 septembre et le 7 octobre 2021.