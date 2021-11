Baromètre des territoires : la Bretagne, une des régions où l'on vit le mieux en France

Bien-être, sécurité, fierté : huit Bretons sur 10 se déclarent heureux dans leur région, selon le baromètre 2021 des territoires, publié ce mardi par Elabe, l'Institut Montaigne et la SNCF pour franceinfo*. D'après ses habitants, la Bretagne se distingue par sa qualité de vie, les tensions y sont moins fortes qu'ailleurs en France. Mais les transports et le pouvoir d'achat restent des préoccupations majeures.

Une région où il fait bon vivre

Selon le baromètre, la Bretagne est un territoire qui se porte bien. Il s'agit même de la région où les habitants se déclarent les plus sereins (39%, +6 points par rapport à la moyenne nationale). Ils se disent également confiants, ressentent moins de nostalgie et de colère. 74% des Bretons estiment que leur commune, leur quartier est un endroit où il fait "bon vivre".

C'est aussi en Bretagne qu'il y a le plus d'entraide et de fraternité entre les gens (46%). Six habitants sur 10 sont également plus optimistes pour leur avenir personnel. Et la majorité d'entre eux se disent satisfaits de l'équilibre entre leur vie personnelle, professionnelle et familiale.

Les tensions y sont également moins fortes qu'ailleurs en France. Toujours selon le baromètre, sept Bretons sur 10 se sentent en sécurité dans leur quartier. 61% ont confiance dans leurs voisins et seuls 16% estiment qu'il y a trop d'immigrés là où ils vivent.

Des habitants très attachés à leur région

En Bretagne, l'ancrage territoire est très important. Les Bretons sont les plus attachés à leur région (78%, soit 21 points de plus qu'au niveau national), mais aussi à leur département ou à leur commune. C'est en Bretagne qu'on envisage le moins de quitter la région. En effet, plus de la moitié des habitants souhaitent que leurs enfants y grandissent, même si beaucoup font le constat que les jeunes sont obligés de s’éloigner ou quitter leur territoire pour réussir leur vie professionnelle.

Parmi les principaux atouts cités, on retrouve les paysages (60%), la situation écologique (43%) ou encore les habitants (30%). Comparé aux autres régions, les Bretons citent plus particulièrement les traditions comme une qualité de leur lieu de vie (20%, première région de France).

Les transports toujours à la traîne, une partie de la région à l’euro près

Comme lors du précédent baromètre en 2018, les transports sont considérés comme le défaut majeur de la Bretagne (47%, +5 points par rapport à la moyenne nationale), devant les services publics qui disparaissent ou encore le climat. L'accès aux soins est jugé meilleur qu'ailleurs en France, plus de la moitié des Bretons le décrivent comme "facile". Ils sont tout de même 33% à noter un accès "long, complexe ou partiel".

L'amélioration de la situation économique est largement perçue. Si 31% des habitants font toujours le constat qu’il est de plus en plus difficile de trouver un emploi, le chiffre est en recul de 17 points par rapport à 2018.

Mais le pouvoir d'achat reste une préoccupation majeure dans la région, qui pèse sur le quotidien. 40% des Bretons déclarent boucler les fins de mois en se restreignant, soit quatre points de plus que la moyenne nationale. Un quart d'entre eux disent chercher systématiquement les prix les plus bas lors de leurs achats alimentaires. C’est le cas de quatre habitants sur 10 pour l’habillement, comme pour l’équipement de la maison et pour les loisirs.

Le constat d'une société divisée et de l'urgence climatique

63% considèrent que ce qui divise les Français est plus fort que ce qui les rassemble. Les Bretons appellent à une société du respect. Ils se disent particulièrement choqués par les incivilités, le refus de présenter le pass sanitaire, ou encore face à un homme qui aborde une femme et insiste malgré ses refus répétés. Les incivilités en rapport avec l’alcool sont également quasi unanimement décriées.

Près de neuf Bretons sur 10 estiment que les pollutions et le dérèglement climatique entraînent des conséquences sur notre santé et notre qualité de vie. Ils sont 77% à déclarer que nous sommes dans l’obligation de changer nos habitudes et d’adopter un mode de vie plus sobre (réduction de notre consommation). Dans le même temps, ils sont nombreux à craindre que la transition écologique soit une nouvelle fracture : six bretons sur 10 déclarent que la première condition pour accepter des changements de modes de vie seraient que ceux-ci soient équitablement répartis.

*Parmi les 10.052 personnes qui ont répondu à l’enquête du Baromètre des Territoires, 807 vivent en Bretagne. Ces 807 personnes constituent un échantillon représentatif de la population de la région constitué à partir de quotas sur les variables de genre, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de taille d’agglomération.