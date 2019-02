SONDAGE - Les habitants de la région PACA entre amour de leur cadre de vie et pessimisme social

Le baromètre des territoires publié ce mardi par Elabe pour l'Institut Montaigne et franceinfo révèle une "France en morceaux". Pour les habitants de la région PACA, si l'ancrage au territoire est très fort, le vivre-ensemble reste très fragile et le pouvoir d'achat, sous pression.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Pour les quelque 800* habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ont répondu à l'enquête publiée ce mardi par Elabe pour l'Institut Montaigne et franceinfo, bonheur privé et pessimisme social s'entremêlent : près des trois-quarts (73%) se disent heureux, 61% ont le sentiment d’avoir choisi la vie qu’ils mènent et 60% considèrent qu’ils vivent dans un endroit qui se porte bien. Mais comme dans la plupart des régions, les Provençaux sont pessimistes pour l’avenir de la société française (71%,) et sont divisés quant à l’avenir de leur région (45% sont optimistes, 45% pessimistes et 10% ne se prononcent pas).

Pouvoir d'achat en berne et fort sentiment d'injustice sociale

La moitié des personnes interrogées (48%) bouclent leurs fins de mois en serrant la ceinture. Un chiffre équivalent à la moyenne française. Et dans un territoire qui accueille davantage de retraités que la moyenne nationale, 47% des sondés déclarent que leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois : 38% d'entre eux ont déclaré avoir été à découvert en 2018 et 57% disent avoir retardé ou renoncé à des soins de santé, par manque de moyens.

Plus des trois-quarts (78%) des sondés estiment que la société est injuste et que l'ascenseur social est bloqué : pour 60% d'entre eux, la réussite sociale est jouée d’avance. Et pour 47%, l'injustice sociale s'est aggravée en l'espace de quelques générations. Parmi les principales raisons de leur colère, l’écart entre hauts et bas salaires (31%), les inégalités sociales (29%), les incivilités (29%) et la corruption (24%).

Un ancrage très fort à la région...

Si les Français vantent la beauté des paysages de leurs régions, c’est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que l’attachement y est le plus fort (64%). Et une écrasante majorité (75%) considère que le climat est la principale qualité de leur territoire. Les Provençaux sont amoureux de leur cadre de vie et de leur région : 28% des sondés disent s'y être installé par envie d’y vivre, sans lien particulier avec leur travail ou leur région natale. Première région d'adoption en France, PACA est la région qui compte le moins de natifs : à peine 29% des personnes interrogées y ont grandi. Après la Bretagne, c'est la deuxième région la plus attachante (67% des sondés aiment leur région, 60% leur département).

... où l'enfer, c'est les autres

Selon les personnes interrogées, les deux principaux défauts de la région sont les transports (48%) et l'économie (41%). La région affiche pour mémoire le troisième plus fort taux de chômage de France (10,8% au 3e trimestre 2018). Mais le troisième défaut de la région, selon ses habitants, c'est... eux-mêmes. Provence-Alpes-Côte d'Azur se distingue en effet par une fragilité du vivre-ensemble qui ne se retrouve, à niveau comparable, qu’en Ile-de-France : 33% des Provençaux considèrent que les gens se méfient les uns des autres, 23% jugent qu’il y a trop d’immigrés et 19% estiment que les communautés religieuses forment des groupes très fermés.

De la méfiance du voisin à la défiance à l'égard des institutions, il n'y a qu'un pas : en PACA, on a moins confiance en son maire (36%), en son président de région (15%) ou de département (15%) que sur le reste du territoire et la défiance vis-à-vis de l’Europe s’y exprime également plus vivement.

* La France en morceaux - Baromètre des territoires 2019 : enquête réalisée sur un panel de 10.010 personnes dont 801 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces 801 personnes constituent un échantillon représentatif de la population de la région PACA, constitué à partir de quotas sur les variables de genre, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de taille d’agglomération.