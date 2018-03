Strasbourg conserve la tête du Baromètre des villes cyclables de France publié vendredi. La capitale française du vélo devance Nantes et Bordeaux pour les villes de plus de 200.000 habitants.

Strasbourg, France

A l'occasion de son 18e congrès, la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub) dévoile vendredi son Baromètre des villes cyclables. Comme l'an dernier, Strasbourg reste en tête des villes de plus de 200.000 habitants pour son "climat vélo". Elle obtient la note de 4,1 sur 6 et devance Nantes et Bordeaux.

La note de Strasbourg dans le baromètre des villes cyclables - Baromètre des villes cyclables

La note est établie sur avis des habitants. A Strasbourg, 2.542 personnes ont répondu à l'enquête, soit 9,2 habitants sur 1.000. Strasbourg s'affiche comme la capitale française du vélo depuis de nombreuses années avec ses 600 km d'itinéraires cyclables, ses 8% d'habitants qui circulent à vélo, ses 6.000 Vélhop, vélo en libre-service, ses parkings dédiés, ses vélorues, où les cyclistes sont prioritaires, ses 19.000 arceaux.

Un seul point noir : les relations cyclistes / piétons

Selon le Baromètre des villes cyclables, les points les plus forts de Strasbourg sont notamment la facilité à trouver un magasin de réparation de vélo, les efforts faits par la ville en faveur du vélo, les rues en sens unique qui sont ouvertes à double-sens pour les vélos ou encore la facilité pour louer un vélo.

Un point négatif est évoqué : les conflits entre les cyclistes et les piétons sont rares.

Les points forts et faibles attribués par les participants à l'enquête sur Strasbourg. - Baromètre des villes cyclables

Strasbourg reste en revanche au pied du podium européen, 4e en Europe selon le classement de Copenhaguenize.