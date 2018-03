Châteauroux

Avec plus de 113.000 réponses au niveau national, 316 communes évaluées dont 14 au niveau régional (3 en Berry), "le baromètre des villes cyclables est la plus grande enquête jamais menée en France auprès des usagers du vélo, et la deuxième d'Europe", indiquent les auteurs de l'étude sur le site parlons-velo.fr. "Cette enquête sur le vélo constitue _la plus large contribution citoyenne aux Assises de la mobilité_. Les résultats montrent que les Françaises et les Français attendent du gouvernement une politique pro-vélo ambitieuse pour accélérer la transition des mobilités".

Le top 6 régional (du meilleur élève au plus mauvais)

Le classement régional du Baromètre des villes cyclables - Droits réservés

Blois (41) : 3.33 / 6, climat vélo : D moyen (5 sur une échelle de 8), 116 réponses au questionnaire. Parmi les points faibles : les vols de vélo ne sont pas rares Tours (37) : 3.22 / 6, climat vélo : D moyen (5 sur une échelle de 8), 1.035 réponses au questionnaire. Parmi les points faibles : les vols de vélo ne sont pas du tout rares Orléans (45) : 3.07 / 6, climat vélo : E plutôt défavorable (6 sur une échelle de 8), 846 réponses au questionnaire. Parmi les points faibles : lors de travaux sur les itinéraires cyclables, une solution alternative sûre n'est pas toujours proposée Bourges (18) : 2.91 / 6 (quasi la moyenne), climat vélo : E plutôt défavorable (6 sur une échelle de 8), 433 réponses au questionnaire. Parmi les points faibles : pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo dans ma ville n'est pas toujours sûr, traverser un carrefour ou un rond-point peut être dangereux, je ne peux pas toujours rejoindre en vélo les communes voisines en sécurité Châteauroux (36) : 2.65 / 6 (sous la moyenne), climat vélo : F défavorable (7 sur une échelle de 8), 258 réponses au questionnaire. Parmi les points faibles : les rues en sens unique ne sont pas ouvertes à double-sens pour les vélos, lors de travaux sur les itinéraires cyclables, une solution alternative sûre n'est pas toujours proposée Vierzon (18) : 2.40 / 6, climat vélo : F défavorable (7 sur une échelle de 8), 118 réponses au questionnaire. Parmi les points faibles : les rues en sens unique ne sont pas ouvertes à double-sens pour les vélos, lors de travaux sur les itinéraires cyclables, une solution alternative sûre n'est pas toujours proposée

*Le climat vélo porte sur une échelle de 1 à 8 : de A+ (excellent) à G (très défavorable)