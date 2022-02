Baromètre des villes cyclables : deux communes de l'orléanais voient rouge

Les résultats du Baromètre des villes cyclables sont tombés. Deux villes de l'orléanais, Saint-Jean-de-la-Ruelle et la Chapelle-Saint-Mesmin, sont dans le viseur des cyclistes qui ont répondu à une enquête sur les secteurs à aménager pour une pratique du vélo plus sûre.

Les résultats du Baromètre annuel des villes cyclables sont connus et deux villes de l'orléanais sont dans le viseur. Les cyclistes ont répondu à une enquête sur les secteurs à aménager pour une pratique du vélo plus sûre. Et il s'avère que Saint-Jean-de-la-Ruelle et la Chapelle-Saint-Mesmin (communes d'Orléans Métropole) sont en bas du classement.

Le baromètre est présenté avec certaines règles : l’édition 2021 du Baromètre des villes cyclables était accessible en ligne du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2021. Elle a recueilli 277.384 réponses au niveau national. Une note globale a été calculée pour chaque ville à partir de la moyenne de cinq thématiques : le ressenti général, la sécurité, le confort, les efforts de la commune et le stationnement et services vélo. Seules les communes ayant atteint un minimum de 50 réponses de cyclistes ont été classées. En fonction de la note, les villes ont été catégorisées sur une échelle de A+ à G allant de « climat vélo excellent » à « climat vélo très défavorable. Deux communes du Loiret obtiennent un G.

Le problème des aménagements

Pour Thomas Brun, habitant de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui utilise son vélo tous les jours pour travailler à Saran, le problème vient des aménagements pas assez adaptés, mais pas que. "Étant donné qu'il y a très peu d'aménagements cyclables, je me retrouve avec des voitures qui me doublent de très près et souvent très vite. Il y a aussi beaucoup d'endroits où les routes ne sont pas en bon état."

Thomas habite Saint-Jean-de-la-Ruelle et utilise son vélo tous les jours pour aller travailler à Saran. Et tous les jours, ils se confrontent à des aménagements qui ne sont pas adaptés. "On se retrouve sur les trottoirs avec des piétons qui marchent cinq fois moins vite qu'un vélo donc ça ne va pas. Si proportionnellement on met un vélo sur l'autoroute, les voitures roulent environ cinq fois plus vite qu'un vélo. Ça reviendrait à dire que les piétions se retrouvent sur une autoroute vélo qui la piste passe sur les trottoirs."

Je me sens en danger à vélo

Tout n'est pas négatif pour Thomas dans les aménagements de sa commune mais ça ne l'étonne pas que Saint-Jean-de-la-Ruelle soit mal classée par le baromètre car il y a aussi le comportement des automobilistes qui entre en jeu. "Il y a de belles pistes cyclables parfois mais on se retrouve avec des camions ou voitures garés dessus, ce qui rend le passage des cyclistes très dangereux."

Un camion gêne le passage des cyclistes © Radio France - Julien Frenoy

La situation peut vite devenir dangereuse. Ce qui ne pousse pas Christian à sortir beaucoup à vélo. À 72 ans, il habite aussi Saint-Jean-de-la-Ruelle, il utilise le vélo pour du loisir mais ça devient trop risqué. "Je me sens en danger à vélo. Même quand les voitures arrivent en face, elles nous voient pourtant, mais souvent elles nous frôlent car l'espace n'est pas assez large pour un vélo et une voiture. Pour ma femme c'est pareil, elle pourrait aller au travail à vélo mais elle ne le prend pas car elle estime que c'est trop dangereux." Avec La Chapelle-Saint-Mesmin, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle* obtient le plus mauvais classement. A l'inverse, Olivet est considéré comme ville plutôt agréable pour les cyclistes avec une note de C.

* contactée, la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle n'a pas donné suite à nos sollicitations