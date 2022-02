Baromètre des villes cyclables : les bons et les mauvais élèves en Auvergne

Une vingtaine de communes auvergnates a été sondé dans le 3e baromètre des villes cyclables de la FUB (Fédération des usagers de la Bicyclette). Des villes qui ont obtenu au moins 50 réponses. Ce questionnaire prend en compte plusieurs critères : confort, sécurité, stationnement, efforts de la ville, etc. En Auvergne, aucune commune n'obtient de meilleure note que D sur une échelle qui va jusqu'à G.

Cournon et Vichy dans la moyenne haute

Parmi les relativement bons élèves, il y a Vichy et Cournon d'Auvergne... Notés D. Deux villes appréciées pour le nombre correct de lieux de stationnement. Un enjeu important pour les cyclistes qui redoutent les vols. Les usagers y trouvent aussi une offre satisfaisante de lieux de réparation pour leurs vélos. Le confort et l'entretient des itinéraires cyclables y sont plutôt appréciés. En matière de sécurité, la situation n'est pas au mieux, mais ça pourrait être pire.

Pour des villes comme Vichy, ce résultat invite à poursuivre les efforts. "On va doubler le linéaire cyclable à Vichy sur le mandat. Il y a des travaux en cours avec des pistes séparées du trafic automobile : secteur Pointcarré et dans la rue qui va jusqu'au Vernet" précise Henri Sarre, adjoint aux mobilités propres de la ville de Vichy.

Résultats nuancés au baromètre des villes cyclables dans le Puy-de-Dôme - FUB

Clermont, Moulins, Aurillac peuvent mieux faire

Viennent ensuite, les villes classées orange et notées E ou F : Clermont, Moulins, Montluçon, Riom, Brioude ou encore Aurillac. Ici les cyclistes évoquent des itinéraires cyclables encore insuffisamment sécurisés. L'entretien laisse parfois à désirer. Le confort d'utilisation peut encore être amélioré. Le stationnement de véhicules motorisés sur les pistes cyclables est souvent un problème. Les efforts de la ville sont jugés insuffisants, même si le ressenti global pointe des améliorations dans l'investissement de certaines municipalités.

Le Puy-en-Velay, Volvic, Thiers dans le rouge.

Et puis il y a les villes classées rouge, notée G, la note la plus basse comme Chamalières, Volvic, Thiers et Le Puy-en-Velay. Les itinéraires cyclables sécurisés y sont insuffisants voir inexistants. Et les efforts des mairies concernés sont perçus comme en recul par les cyclistes sondés.

Un résultat à nuancer dans certaines situations, car la topographie de ces communes ne permet pas forcément une pratique aisée du vélo. Cependant, il ne faut pas trouver là une excuse pour ne pas s'investir. "La France est numéro 1 des trajets en vélo de moins d'un kilomètre. De petits aménagements restent donc possibles dans ces communes" précise-t-on du côté de l'association Vélocité 63.