Baromètre des villes cyclables 2021 : Strasbourg n'est plus la capitale de France du vélo

0.03 points. 3 centièmes. Voilà sur quoi s'est joué la première place entre Grenoble et Strasbourg. Strasbourg qui a perdu ce jeudi soir sa place de première grande ville cyclable de France selon la 3e édition du baromètre des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB).

L'Eurométropole a obtenu ainsi la note de 4,18 sur 6. Une note en progression pourtant par rapport au dernier baromètre publié il y a deux ans.

La plus grande enquête citoyenne sur le vélo dans le monde

Avec 277 384 contributions dans toute la France, la Fédération voit ce baromètre comme "la plus grande enquête citoyenne sur le vélo dans le monde". Le questionnaire diffusé de septembre à novembre 2021 a vu également un plus grand nombre habitants de communes de banlieue et de femmes y répondre. Elles sont 46 % a avoir répondu contre 42 % en 2019 et 2017.