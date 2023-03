Baroud d'honneur de la police judiciaire de Bayonne contre la reforme de la PJ

Difficile de se battre lorsque l'affaire est pliée. Fermement opposés à la réforme des services de police judiciaire, une trentaine de fonctionnaires de l'antenne Bayonnaise de la PJ de Bordeaux, se sont tout de même rassemblés ce jeudi midi devant le Palais de Justice de Bayonne. Une nouvelle mobilisation qui pourrait être la dernière, dans la mesure où le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a acté le changement.

Version catastrophique du projet

Le but de la réforme est de regrouper tous les services de police sous un même directeur départemental, alors que jusqu'à présent, les policiers de la PJ bénéficient d'une grande autonomie afin de résoudre les affaires criminelles les plus délicates. "C'est selon nous la version la plus catastrophique d projet qui a été retenue par le ministre" a expliqué publiquement le représentant local de l'Association Nationale de la Police Judiciaire.(ANPJ). Si le combat n'est pas totalement terminé, la partie s'annonce délicate pour les policiers de la PJ.

Le tigre, référence à Georges Clemenceau, fondateur de la PJ © Radio France - Paul Nicolaï