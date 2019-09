Barrage à Sivens : quatre ans de discussions pour aboutir à un impossible consensus ?

Lisle-sur-Tarn, France

Est-ce qu’il y a aura un barrage à Sivens ? Comment la ressource en eau dans la vallée du Tescou va-t-elle être gérée ? La réponse dans ce dossier ultra chaud depuis la mort de Remi Fraisse en 2014 est attendue ce lundi 9 septembre. Une première réunion "décisive" avait été programmée le 15 juillet et avait dû être reportée in extrémis en raison d’une nouvelle proposition des écologistes. (Une solution qui prévoyait une petite retenue vers Bayssières et des canalisations.)

Faire se parler les deux camps

Pendant l’été, de nouvelles analyses ont été réalisées sur les projets présentés et les solutions possibles. Le projet des environnementalistes a été jugé trop cher et difficile à réaliser par le bureau d’étude. Reste donc le projet d’un barrage à Sivens, toujours en partie sur la zone humide mais plus petit que le premier. Un projet qui sera mis au vote ce lundi.

Mais malgré quatre ans de travail, les conditions pour un consensus paraissent toujours difficiles à réunir. Lancé après la mort de Rémi Fraisse, l’instance de co-construction avait d’abord comme but de faire discuter les deux camps et ensuite, de trouver une solution pour irriguer la vallée du Tescou. Mais malgré des dizaines de réunions de la commission eau, le consensus est loin d’être trouvé.

Pas d'études sur les réels besoins

La solution proposée par la présidente, la maire de Lisle-sur-Tarn et conseillère départementale, Marilyn Lherm convient aux agriculteurs même si la retenue a été revue à la baisse. En revanche, les associations écologistes ont toujours dit qu’elles n’accepteraient en aucun cas un barrage "sur le Tescou amont" la zone de Sivens. Ce qu’ils ne comprennent pas non plus, c’est que les besoins en eau (combien de m3 et pourquoi faire ) non pas été définis. Pour eux, cela devait être un préalable aux discussions.

Enfin ce qui laisse penser que les tensions pourraient monter d’un cran, c’est la présence d’ancien Zadistes à la fin d’une des dernières réunions fin juillet. Les opposants également ont lancé une opération virale ces derniers jours. Des centaines d’emails envoyés aux élus et décideurs d’Occitanie pour tenter de faire entendre leurs arguments.

La proposition portée par le département du Tarn :

France Bleu Occitanie s'est procurée la proposition qui sera soutenue par la présidence du projet de territoire territoire ce lundi.

« Dans l'attente de la prise de décision quant aux volumes répondant aux besoins sur le bassin versant du Tescou et aux enjeux d’avenir soulevés dans la charte devant donner lieu au lancement d’une étude spécifique menée par l’Agence de l’Eau et bénéficiant d’une participation financière des Départements du Tarn et de Tarn et Garonne et la Région Occitanie, l'Instance de Co-Construction du projet de territoire du bassin versant du Tescou décide : D’approuver un schéma de principe d'organisation de la ressource en eau s’appuyant sur les 3 axes suivants : - Axe 1 : Une optimisation de la retenue du Thérondel associée à l'utilisation du réseau du Syndicat d’Irrigation de Reynies, - Axe 2 : la valorisation et la mutualisation des retenues collinaires individuelles pour le soutien des écoulements naturels du Tescou et l’alimentation des coteaux, - Axe 3 : La création d’un ouvrage sur le haut bassin du Tescou limité à une faisabilité technique et constructible allant jusqu’à 1 000 000 m3 »