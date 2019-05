Barrages d'accession en Ligue 2 : Le Mans FC tout en discrétion et modestie

Le Mans FC reçoit le Gazélec Ajaccio ce mardi à guichets fermés au MMArena. Avant ce match aller des barrages d'accession en Ligue 2, les Sang et Or affichent avec retenue leur concentration et leur détermination. Rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Maine dès 20h30.

Le Mans, France

Faire profil bas. C'est manifestement le mot d'ordre au sein du club avant le match de barrage capital contre le Gazélec Ajaccio, ce mardi soir au MMAréna. D'une même voix, le coach sarthois Richard Déziré et ses joueurs expliquent posément que leur semaine d'entraînement a été "classique", que tout s'est passé "comme d'habitude" avec ce même mantra répété à de multiples reprises : "prendre plaisir". Evidemment, chacun devine que ce discours masque une toute autre réalité : passé le trou d'air du printemps, les footballeurs manceaux se sont remis à y croire. A imaginer un retour dans le monde professionnel.

"Ne pas rentrer dans leur jeu de provocations"

A l'image de Vincent Crehin, les Sang et Or rappellent que leurs adversaires ne manquent pas de qualités : "ils sont pro, ils sont en Ligue 2. Nous, nous étions en CFA2 il y a deux ans et demi. La crainte, c'est d'être un petit peu stressés, d'avoir un petit peu peur", explique l'attaquant manceau. "La clé du match sera sans doute de jouer de manière détendue comme nous le faisons depuis cinq ou six rencontres".

Des joueurs corses expérimentés

Avec cinq victoires lors des cinq derniers matches de la saison, Le Mans FC est clairement sur une bonne dynamique. Pierre Lemonnier s'attend toutefois à un match assez rugueux, contre une équipe comptant plusieurs trentenaires. Le défenseur sarthois et ses coéquipiers veulent éviter le piège corse, parfois fait de provocations : "il ne faut pas rentrer dans leur jeu, ni rentrer dans la discussion et s'énerver. On va prendre un maximum de hauteur. On s'attend à de l'intox, à ce que nos adversaires hachent le jeu", prédit Pierre Lemonnier qui assure : "il ne faut pas se focaliser là dessus mais c'est tout de même une donnée importante".

Prudent, l’entraîneur du Mans FC décrit une équipe adverse "expérimentée, comptant plusieurs trentenaires, habitués à jouer en Ligue 1 ou Ligue 2". Richard Déziré reconnait que son équipe "est dans une dynamique plutôt positive avec cinq victoires en fin de saison". Mais le technicien manceau prévient : "pour les barrages, ces statistiques liées à la saison régulière ne sont plus de mise". Le Gazélec Ajaccio, lui accuse le coup. Il termine le championnat par deux nuls et cinq défaites dont une lors de la dernière journée contre le Paris FC.



► Le Mans FC - Gazélec Ajaccio, match à vivre en intégralité sur France Bleu Maine dès 20h30.