Le maire du Mans Stéphane Le Foll a annoncé ce vendredi 7 mai la gratuité des extensions de terrasses pour les bar et restaurants de la ville. Des extensions qui seront similaires à celles accordées l'année dernière. Les nouvelles demandes seront elles étudiées au cas par cas.

Bars et restaurants : les extensions de terrasses seront gratuites au Mans

C'est une nouvelle qui va rassurer les barmen et restaurateurs manceaux. Ce vendredi 7 mai, le maire du Mans Stéphane Le Foll a annoncé la gratuité des extensions des terrasses sur l'ensemble de la ville pour les restaurateurs au vu de la réouverture du 19 mai. Des extensions qui seront identiques à celles accordées l'été dernier par la mairie du Mans, comme l'explique Blandine Affagard, délégué au développement et à l'attractivité commerciale pour la ville du Mans.

La totalité des surfaces supplémentaires que nous avons accordées lors du premier confinement seront bien conservées.

"Après, nous allons faire du cas par cas selon les demandes des restaurateurs. Si on a la possibilité de faire de nouveaux agrandissements, on le fera, mais toujours dans la mesure du possible", souligne Blandine Affagard.

Une végétalisation des terrasses annoncée

Pour la réouverture le 19 mai la ville du Mans compte aussi mettre en place un plan de végétalisation des terrasses. Les services de la mairie vont travailler sur un verdissement des places où sont installées les principales terrasses de la ville. Les barmen et restaurateurs favorables à cette initiative recevront un accompagnement financier.