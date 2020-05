"Bas les masques" : les couturières ne veulent plus travailler gratuitement, une Montpelliéraine témoigne

Le moral des couturières ne tient plus qu'à un fil. Depuis le début de la crise sanitaire, elles passent de nombreuses heures devant leur machine à coudre, souvent gratuitement, pour confectionner des masques pour les particuliers comme pour les personnels soignants. Pour se faire entendre, elle ont lancé le collectif "Bas les masques" et ont même lancé un pétition, qui a recueilli 11 000 signatures. Aujourd’hui ces couturières professionnelles et amatrices demandent à ce que leurs efforts soit mieux reconnus et selon leur slogan "tout travail mérite salaire". C'est le cas de Marielle Maury, couturière à Montpellier.

Des couturières sans rémunération

Habituellement, Marielle Maury confectionne des robes de mariée dans son atelier montpelliérain. Au début de la crise, quand son activité s'est mise en pause, elle a spontanément retroussé ses manches pour fabriquer des masques bénévolement. Sauf qu’au bout de deux mois de fabrication de masques, elle a décidé d’arrêter : "D'un côté, on nous impose des normes pour les masques que l'on voudrait vendre, qui ne sont pas accessibles aux couturières indépendantes car cela a un coût. Et de l'autre côté, on nous demande de faire des tonnes de masques gratuitement, avec n'importe quel matériel. Là, on nous dit clairement que notre métier ne vaut rien. Au début on nous parlait d'urgence, on a donc mis nos compétences à contribution. Là ce n'est plus de l'urgence. L'Etat devrait désormais prendre ses responsabilités".

L'heure est à la solidarité et je suis fière de pouvoir faire mon métier dans l'intérêt de tous

La plupart des activités des couturières se sont arrêtées avec le confinement, elles n’ont donc plus de revenu. C'est le cas de Noura Bella qui a fermé son atelier de retouche à Toulouse. Aujourd’hui, elle fabrique des masques de 7h à 22h, tous les jours. Malgré la fatigue et toutes ces heures de travail, elle ne se reconnait pas dans le collectif. Pour elle, la solidarité doit primer : " Je ne peux pas soigner. Mais au moins, je peux aider à mon niveau. Si on me paye, c'est bien, sinon ce n'est vraiment pas grave. De toute façon, nous avons beaucoup de dons de tissus. L'heure est à la solidarité et je suis fière de pouvoir faire mon métier dans l'intérêt de tous".

Les deux couturières se mettent toutefois d’accord sur un point : elles espèrent que cette crise permettra à tous de prendre conscience de la valeur de leur métier.