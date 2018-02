L'Abrapa, association d'aide aux personnes âgées dans le Bas-Rhin, a besoin de bras. 132 postes sont actuellement à pourvoir en CDD et CDI, et plus de 300 pour les remplacements de congés. L'association recherche surtout des aides à domicile et des aides-soignants.

"L'Abrapa recrute !" C'est le slogan de la campagne de communication de l'association d'aide aux personnes âgées dans le Bas-Rhin qui compte 22.000 bénéficiaires. Vous pouvez voir depuis ce mercredi des affiches sur les routes bas-rhinoises mettant en scène des salariés de l'association. Comme sur le plan national, l'Abrapa connait une pénurie de personnel sans précédent. Avec le vieillissement de la population, les besoins augmentent.

L'Abrapa a 132 postes à pourvoir en CDD et CDI, et plus de 300 postes pour les remplacements de congés. Elle recherche essentiellement des aides à domicile, qualifiées ou non, et des aides-soignant (à domicile ou en en EHPAD). Les salaires sont fixés par la convention collective. Au début de leur carrière, les salariés non diplômés touchent le SMIC et ceux qui le sont gagnent davantage.

3.000 personnes travaillent à l'Abrapa dont environ 1.800 aide à domicile.