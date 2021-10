Bas-Rhin : ces restaurateurs qui espèrent la fin du pass sanitaire pour le 15 novembre

La séance s'annonce très tendue. C'est à partir de ce mardi matin que l'Assemblée nationale se penche sur un dossier chaud. Celui de l'examen d'une loi qui prévoit la possibilité de maintenir le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le conseil scientifique lui recommande de ne pas alléger le dispositif avant au moins le 15 novembre.

Pourtant la fin du pass sanitaire est attendue avec impatience par les quelques rares restaurateurs alsaciens qui ne font toujours que de la vente à emporter. Et cela pour ne pas ouvrir leur salle, et donc ne pas avoir à demander le pass sanitaire.

Hazaël Bonhert espère bien par exemple pouvoir travailler à nouveau normalement. Dans un soucis d'équité dit-il, il n'a toujours pas rouvert la salle de sa boulangerie située à Wintzenheim près de Colmar dans le Haut Rhin. Histoire pour ne pas avoir à demander le pass sanitaire et ne pas avoir à "trier" les clients.

"On attend avec impatience la tombée du pass, et de retrouver une vie où l'on peut tous faire la même chose. Notre projet c'est d'accueillir les gens, on a une grande salle de 60 mètres carrés, le projet ce n'est pas d'avoir une salle vide et de dire aux gens ben non ne vous asseyez pas" dit le gérant.

Ne pas trier

Un autre restaurateur, de Strasbourg cette fois, qui a souhaité rester anonyme, attend aussi la fin du pass avec impatience. Il n'est pas vacciné et il a fait le choix de fermer sa salle pour faire de la vente à emporter pour ne pas avoir à "trier" les clients lui non plus.

Il est aujourd'hui au bord de la faillite. "Devoir faire un tri et faire le rôle de la police, je ne trouve pas cela juste" dit-il. "Financièrement, ce n'est pas tenable. J'ai licencié tout le monde, je suis désormais seul dans l'enseigne. On va se mettre en mode survie, mais ce sera difficile de tenir encore pendant une année complète. Si cela continue comme cela, dans un an je ne suis plus là" dit ce restaurateur.

D'autres professionnels vont encore plus loin. Comme ce patron d'un restaurant du Bas-Rhin qui souhaite lui aussi rester discret. Chez Arnaud, malgré la loi, pas besoin de montrer de pass sanitaire. "Moi je demande à mes clients s'ils l'ont, mais je ne contrôle pas avec le flash code, parce que je leur fais confiance. On est dans un échange. Et au final, quiconque peut venir manger ici, test PCR ou non, vaccin ou non" dit-il.

Et il ajoute, en cas de prolongation au-delà du 15 novembre du pass sanitaire : "Et pourquoi pas aller jusqu'en 2040 ?" demande-t-il. "Ils sont en train de voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est une ineptie totale pur moi. Si c'est prolongé, ce le sera dans les textes, mais pas pour nous" martèle le professionnel.

Pass sanitaire globalement bien respecté

L'Union des hôteliers et restaurateurs du Bas-Rhin rappelle que la présentation du pass sanitaire est bien obligatoire dans tous les établissements. Selon l'UMIH, très très peu de restaurants ne respectent d'ailleurs pas cette obligation. Et d'ailleurs le pass sanitaire n'est pas l'unique préoccupation de Jacques Chomentowski, le président délégué à la restauration et aux débits de boisson du syndicat dans le Bas-Rhin.

"Le pass sanitaire, en tant que restaurateur, j'y suis plutôt favorable, car cela nous a permis de rester ouverts. Si vous l'enlevez, vous donnez raison à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Ce qui pose soucis, c'est le cumul du pass sanitaire et du cahier de rappel. Cela nous prend du temps. Les gens ne comprennent pas. Le pass sanitaire est bien respecté, le cahier de rappel moins. Après je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait un pass sanitaire jusqu'à juillet de l'année prochaine, si ce n'est pas complètement nécessaire pour l'épidémie" plaide le responsable. Les débats à l'Assemblée sur cette question du pass sanitaire commencent en tout cas ce mardi.