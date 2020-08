Sécheresse : cinq cours d'eau du Bas-Rhin vont passer en "état de crise", les restrictions s'accumulent

Tout le bassin "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Lièpvrette" va passer du statut d’"alerte renforcée" à celui d'"état de crise", le plus haut niveau de vigilance. La préfecture s'apprête à publier un arrêté pour limiter encore l'usage de l'eau.

Interdiction totale de laver sa voiture, d'arroser les pelouses ou les terrains de sport.... Ces mesures doivent entrer en application dès ce samedi dans tout le bassin hydrologique du sud du Bas-Rhin, le bassin "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Lièpvrette". La préfecture du Bas-Rhin va publier un arrêté en ce sens ce vendredi 14 août. La zone, très touchée par la sécheresse, va passer du statut d'"alerte renforcée" à celui d'"état de crise", le plus haut niveau de vigilance.

La décision a été prise ce mercredi 12 août lors d'une réunion du comité sécheresse, qui réunit l’ensemble des parties concernées par l’usage et la gestion de l’eau - chambres d'agriculture, associations de pêche et de défense de l’environnement, Office français de la biodiversité (OFB) et experts de la Dreal, du SDEA ou de l’Aprona, l’observatoire de la nappe.

Des restrictions supplémentaires pour les agriculteurs et le chantier du GCO

Les restrictions concernent aussi les chantiers routiers, comme celui du GCO qui devra réduire de moitié les prélèvements sur le canal de la Bruche, ou encore les agriculteurs : en-dehors des activités de maraîchage, les autres cultures devront se contenter d’un arrosage par goutte à goutte s'il vient des cours d'eau. Plus d'une centaines d'agriculteurs dans le Bas-Rhin dépendent des cours d'eau pour l'irrigation.