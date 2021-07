Bas-Rhin : des cours de natation gratuits pour les enfants sur quatre plans d'eau cet été

C'est un dispositif intitulé "Nager nature" : du 5 juillet jusqu'au 29 août, le comité de natation du Bas-Rhin organise des cours gratuits pour les enfants de 4 à 12 ans. L'objectif : initier les plus jeunes et apprendre à nager pour les plus âgés, alors que de nombreux enfants n'ont pas pu suivre de cours lors de la crise sanitaire.

Plusieurs sessions et niveaux

Le dispositif se déplace tout l'été sur quatre plans d'eau et propose des cours toute la semaine, dimanches et jours fériés inclus :

Du 5 au 18 Juillet au plan d’eau du Baggersee

Du 19 Juillet au 1er Août au plan d’eau de Bischheim (la Ballastière)

Du 2 au 15 Août au plan d’eau du Lac Achard

Du 16 au 29 Août au plan d’eau de Reichstett

Plusieurs horaires sont possibles : de 11h à 11h45, de 11h45 à 12h30 et de 12h30 à 13h15. Sur place, trois maitres-nageurs bénévoles s'occupent des enfants par petits groupes. Chez les 4-6 ans, les exercices ont pour but d'être à l'aise dans l'eau : "à cet âge là, on est pas vraiment en capacité de nager", précise Isabelle, membre du comité de natation du Bas-Rhin, "mais on peut acquérir de l'aisance et être capable de sortir de l'eau soi-même si on y tombe."

Pour les 6-12 ans, les cours sont forcément plus poussés, mais les maitres-nageurs s'adaptent aux enfants. Le cycle complet est composé de 12 séances sur deux semaines, à raison de une séance par jour pour "acquérir les bases d’un savoir nager sécuritaire."

Des parents rassurés

Au lac de la Ballastière, Madeleine 8 ans suit son premier cours : "Elle en avait déjà pris avant" explique sa maman, Joëlle, "et elle a pu en faire avec l'école mais après ça s'est arrêté et à cet âge là on perd vite les bases." Elle qui craint les accidents, est rassurée par ce dispositif.

Même discours du côté de la maman du petit Léon, presque 5 ans : "Même si la baignade est toujours surveillée, quand on a plusieurs enfants c'est rassurant que le plus grand soit déjà à l'aise dans l'eau" témoigne Pauline.

Les réservations sont obligatoires, elles peuvent se faire par téléphone au 06.73.54.78.73 ou par mail au cd67enf@gmail.com.