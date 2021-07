Bas-Rhin : devenir sapeur-pompier volontaire, "il faut oser se lancer !"

Les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin cherchent leurs nouveaux pompiers volontaires : une aventure "riche et forte" témoignent Ismaël et Morgane, deux engagés.

Dans le Bas-Rhin, les sapeurs pompiers lancent une nouvelle campagne de communication pour recruter des pompiers volontaires. Chaque année, ils ont besoin d'environ 300 jeunes engagés pour combler les départs : un choix qu'ont fait Ismaël et Morgane, pompiers volontaires dans le département.

Une "aventure de vie"

Pour Ismaël, éducateur en hôpital psychiatrique de 45 ans, tout a commencé par hasard en arrivant dans la commune de la Wantzenau : "Un pompier est passé me vendre un calendrier et m'a proposé d'être pompier volontaire. Je ne savais pas que c'était possible ! 12 ans plus tard, j'ai vraiment trouvé mon compte dans cet engagement."

Ismaël, pompier volontaire depuis 12 ans et le commandant Jérôme Boulanger © Radio France - Marie Maheux

Morgane 22 ans, est éducatrice sportive à Vendenheim et s'est engagée cette année. Un choix qui s'inscrit dans une histoire familiale : "Mon grand-père a été sapeur-pompier volontaire à Vendenheim pendant 35 ans et mon arrière grand-père aussi à Lampertheim."

Tout les deux ont été conquis pendant leur formation initiale, obligatoire avant d'aller sur le terrain : "On apprend tout ce qu'un pompier volontaire doit savoir avant d'aller en intervention", explique Ismaël : différents types de véhicules, gestes de secours et techniques par exemple. "On est mis en situation et on apprend comment réagir" renchéri Morgane.

Tous les deux sont aujourd'hui formé et s'inscrivent pour des gardes sur leurs disponibilités, hors jours de travail. En cas d'intervention, ils reçoivent une alerte via un petit appareil d'urgence.

Des besoins à certains endroits en particulier

"On a des besoins sur tout le département", explique le commandant Jérôme Boulanger, "mais tout particulièrement du côté de Seltz, Lauterbourg, Wingen-sur-Moder dans la compagnie de Saverne ou encore vers Saales." Avis aux bas-rhinois habitant ces communes ou aux alentours.

Les conditions

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut :

avoir au minimum 16 ans

être motivé pour accomplir des missions de secours d’urgence

avoir de la disponibilité à donner au service des autres

"Il faut oser se lancer !", témoigne Morgane. "C'est une vraie aventure de vie" pour Ismaël. Et aussi un réel besoin dans le Bas-Rhin comme du côté des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin : en Alsace sur les quelques 10.000 pompiers, 80% sont des volontaires.