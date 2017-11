Bas-Rhin : la préfecture passe au numérique pour les cartes grises, permis de conduire et cartes d'identité

Si vous devez effectuer une demande de renouvellement de carte grise, un changement d'adresse pour votre permis de conduire : finis les formulaires papiers. A partir de ce lundi, toutes ces démarches habituellement effectuées en préfecture dans le Bas-Rhin se passent désormais sur Internet.

Adieux files d'attente interminables en préfecture. Les demandes de cartes grises, permis de conduire, renouvellement de carte d'identité et de passeports se font désormais par voie numérique. À partir de ce lundi, la préfecture du Bas-Rhin ferme ses guichets d’accueil physique pour ces démarches.

Cartes grises ou permis de conduire à partir du 6 novembre vos démarches se font uniquement par internet.

"Un service qui disparaît"

Cette transition inquiète les usagers alsaciens comme Ilona, 22 ans, venue pour une nouvelle carte grise : "Je trouve ça complètement aberrant. Il n'y aura plus personne au guichet pour nous accueillir, nous aider, on est livré à nous même, c'est vraiment un service qui disparaît." Bouchra, 50 ans, venue elle aussi pour une carte grise s'inquiète surtout pour les personnes âgées ou illettrées : "Moi j'arrive à me débrouiller avec mon ordinateur. Mais Internet c'est bien pour les jeunes, mais pour les gens qui ne savent pas lire ni écrire, ou encore les gens qui n'ont pas Internet, s'ils n'ont personne pour les aider dans leur famille par exemple ils n'arriveront jamais à faire leurs démarches."

Mais pas de panique, assure la préfecture du Bas-Rhin. A Strasbourg, ainsi que dans les quatre sous-préfectures (Haguenau, Saverne, Molsheim et Séléstat) un accompagnement sera proposé aux personnes en difficulté. Le ministère de l'Intérieur a fait installer 286 points numériques, répartis dans 99 préfectures et 187 sous-préfectures ou maisons de l'État. Les usagers sont censés pouvoir y échanger avec des médiateurs et y trouver ordinateurs, imprimantes et scanners.