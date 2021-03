Bas-Rhin : la vente et la consommation d'alcool interdite sur la voie publique dans 13 communes

La préfecture annonce ce mardi l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool sur la voie publique dans 13 communes du Bas-Rhin de plus de 10 000 habitants. Une décision prise en raison des regroupements constatés ces derniers jours.

La préfecture du Bas-Rhin annonce ce mardi l'interdiction de la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique dans 13 communes de plus de 10 000 habitants dont Strasbourg.

13 communes concernées dans le Bas-Rhin

"Des regroupements de personnes consommant des boissons alcoolisés ont été constatés ces derniers jours sur les quais, sur les places, dans les parcs et aux abords des établissements pratiquant la vente à emporter", explique la préfecture dans un communiqué. Les services de l'Etat rappelle que les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont interdits. Ces mesures ont été prises en concertation avec les maires des communes précise le communiqué.

La liste des communes concernées :

Strasbourg

Bischheim

Bischwiller

Erstein

Haguenau

Hoenheim

Illkirch-Graffenstaden

Lingolsheim

Obernai

Ostwald

Saverne

Schiltigheim

Sélestat

Jusqu'au 29 avril

Le taux d'incidence est élevé dans le Bas-Rhin et notamment dans l'Eurométropole de Strasbourg. Cette mesure est en vigueur du 31 mars au 29 avril.