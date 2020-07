Bas-Rhin : le gaz hilarant, nouvelle mode chez les mineurs

A l'origine, ce sont des cartouches d'air utilisées pour les siphons à chantilly. Mais depuis quelques temps, leur usage est détourné, notamment par les jeunes, pour leur effet "hilarant". Résultat : on en retrouve parfois des dizaines vides dans les rues ou les parcs. C'est la découverte qu'a fait le maire de Saverne, dans le Bas-Rhin. "Mon service de propreté m'a alerté sur les très nombreuses cartouches vides retrouvées dans les parcs et le port de plaisance notamment", explique Stéphane Leyenberger.

Un arrêté municipal interdisant leur utilisation

L'élu a donc pris un arrêté municipal le 25 juin dernier pour interdire l'utilisation de ces cartouches sur la voie publique, surtout par les mineurs. Même problème observé à Strasbourg. Alexandre Feltz est adjoint en charge de la santé mais aussi médecin addictologue et il l'a remarqué, "on voit qu'il y a une utilisation de plus en plus importante et croissante".

A Strasbourg d'ailleurs, la mairie réfléchit à la mise en place d'une "équipe mobile de dépistage et de prévention", explique Alexandre Feltz, pour informer les jeunes des dangers pour la santé de ce gaz hilarant. Lui préconise également d'interdire leur vente aux mineurs, "comme les drogues légales type tabac ou alcool".

Des vrais dangers pour la santé

Car ce gaz hilarant peut avoir de vrais effets nocifs sur la santé. Stéphane Leyenberger s'était renseigné auprès de l'Agence régionale de santé, qui lui a confirmé la dangerosité de ce produit, notamment sur le cerveau. Et le docteur Alexandre Feltz le confirme : "Il y a deux types de risques. Des risques immédiats parfois, quand c'est mal utilisé on peut se brûler. Et quand c'est utilisé à trop forte dose, il peut y avoir des malaises, des troubles digestifs, des troubles cardiaques". Cela peut même aller plus loin pour ceux qui l'utilisent vraiment régulièrement, avec "des troubles neurologiques", ajoute le médecin.