Bas-Rhin : Le maire de Kertzfeld Claude Schoettel décède du coronavirus

Claude Schoettel a ressenti les premiers symptômes du coronavirus, quelques jours après le premier tour des élections municipales. Il venait tout juste d'être réélu pour un second mandat maire de Kertzfeld, une commune de 1.250 habitants du Centre Alsace. D'abord hospitalisé à Sélestat, il a été transféré fin mars dans le service de réanimation du Nouvel Hôpital Civil à Strasbourg.

"Ses poumons étaient touchés, son état s'est dégradé, témoigne le sénateur Claude Kern qui connaissait bien Claude Schoettel, car il figurait sur sa liste aux élections sénatoriales de 2014. C'était un homme hyper intelligent, intègre, droit, dévoué et très fidèle".

Un maire "Géo Trouvetou"

Ingénieur, Claude Schoettel avait donné des cours au Collège de France, l'illustre établissement d'enseignement et de recherche parisien. Il s’était fait connaître en 2019 en inventant le graviton, une machine qui crée de l’énergie grâce aux calories de l’eau chaude. Il était en train de faire breveter son invention.

"Je suis profondément attristé et bouleversé par le décès de Claude Schoettel, réagit Jean-Marc Willer, le maire d'Erstein et président de la Communauté de communes du canton d'Erstein. Notre communauté de communes est une nouvelle fois particulièrement touchée et endeuillée. Il était un maire très investi pour sa commune et particulièrement engagé dans notre communauté de communes. Claude était présent à toutes nos réunions de travail, chaleureux et fidèle à l’intérêt général de nos collectivités. Il était sensible à l'équité financière et très attentif à notre jeunesse, pour laquelle il a investi avec la communauté de commune durant ce mandat, dans son village. _Claude était attachant aussi de par sa singularité d'inventeur, il était un peu notre "Géo Trouvetou" du territoire._"

Le troisième maire alsacien décédé du Covid-19

En Alsace, le maire de Saint-Nabor, François Lantz, etcelui de Saint-Louis, Jean-Marie Zoellé sont eux aussi décédés du covid-19.

Bernard Stalter, Conseiller régional et président de la chambre des métiers d'Alsace et de France, fait également partie des victimes du coronavirus. Il est mort le lundi 13 avril à Strasbourg.