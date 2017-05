Bas-Rhin: recherche familles bénévoles pour accueillir des mineurs migrants

Pour répondre à l'afflux de mineurs migrants, de plus en plus jeunes, le Conseil Départemental du Bas-Rhin et le Foyer Notre Dame lance ce jeudi un nouveau dispositif le "Réseau d’accueil solidaire". L'objectif : trouver des familles bénévoles pour accueillir des migrants âgés entre 13 et 16 ans.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin cherche des familles d'accueil pour les mineurs étrangers isolés. En partenariat avec le Foyer Notre Dame, le département lance à partir de ce jeudi 1er juin, un nouveau dispositif le "Réseau d'accueil solidaire". Ils comptent sur la solidarité citoyenne pour faire face à l'afflux de mineurs migrants et de plus en plus jeunes. Sur la seule année 2016, 331 mineurs étrangers sont arrivés dans le département, parmi eux 81 jeunes avaient moins de 16 ans. Ils espèrent installer une vingtaine d'adolescents (garçons et filles) entre 13 et 16 ans dans des familles à partir de septembre. Frédéric Bierry, le président du Conseil Départemental du Bas-Rhin fais donc appel à la solidarité citoyenne

Partager son quotidien avec le mineur migrant

Mamadou Sow, vient de Guinée. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Il est passé d'hôtels en foyers alors pour lui cet accueil dans les familles est une très bonne chose : "En famille il y a un accompagnement alors qu'à l'hôtel tu es avec monsieur X madame Y, qui n'a rien a voir avec ton cas. Tu es perdu, en plus là on parle de jeunes de 14 ans, ils sont trop jeunes pour se retrouver seuls à l'hôtel. Je ne peux pas dire que ça va remplacer la famille qu'ils ont laissé au pays mais c'est un confort." Pour la famille bénévole, on attend qu'elle partage tout simplement son quotidien avec l'adolescent, Agnès L'Hermitte, directrice du pôle jeunesse du foyer Notre Dame : "Prendre ses repas ensemble, aller les chercher à la fin du collège et l'emmener au club de sport, l'emmener au cinéma. C'est sûr que c'est un investissement et un bouleversement dans la vie familiale."

Dans un premier temps, le mineur migrant passera deux mois au foyer avant d'intégrer la famille, Agnès L'Hermitte, directrice du pôle jeunesse du foyer Notre Dame : "On va travailler sur les gestes du quotidien, le vocabulaire et travailler sur les codes comment on mange, débarrasser la table pour que quand ils arrivent dans la famille, ils ne soient pas perdus. " Les équipes du Foyer Notre Dame seront justement là pour accompagner la famille et le jeune avant l'intégration mais aussi tout au long pour permettre aux jeunes de trouver leurs repères et de s'intégrer en France. Le Départemental du Bas-Rhin versera aux familles 375,50 euros chaque mois pour couvrir les divers frais (nourriture, eau, électricité, fournitures scolaires, déplacements).

Ce qui est attendu de la famille bénévole :

Ecoute, empathie et disponibilité pour le mineur dans sa vie quotidienne

Partage de son logement et de son quotidien

Rôle relationnel assurant une stabilité affective

Soutien du mineur dans la construction de son projet de vie

Ouverture de la vie sociale et locale pour favoriser l’intégration sociale

Une première réunion d'information des candidats à cet accueil se tiendra fin juin à l'Hotel du département. Vous pouvez vous renseigner et proposer votre candidature au 07.69.98.54.25 ou par mail : accueilsolidaire@foyernotredame.org.