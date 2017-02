Bas-Rhin : RSA contre "bénévolat volontaire", un système qui fonctionne

Du côté du Haut-Rhin, le dispositif "RSA contre bénévolat" est désormais obligatoire mais dans le Bas-Rhin, il n'est question que de bénévolat volontaire : un dispositif qui fonctionne, selon le Conseil départemental, et qui passe mieux chez les 25.000 bénéficiaires du RSA. Témoignages.

Faire du bénévolat quand on est au RSA, c'est obligatoire dans le Haut-Rhin mais dans le Bas-Rhin, pas besoin d'aller jusque-là : le Conseil départemental du Bas-Rhin propose aux chômeurs de longue durée, inscrits depuis plus de 4 ans, de faire du bénévolat sur la base du volontariat. Ces chômeurs longue durée représentent 46% des 25.000 bénéficiaires dans le Bas-Rhin.

Dans le département, plusieurs associations et établissements travaillent déjà avec des titulaires du RSA. Ali, 35 ans, au RSA depuis 5 ans, offre ses services au Rugby Club de Strasbourg depuis septembre. Il travaille à la buvette, fait des petits travaux, et ça lui fait du bien :

C'est moi qui ai demandé à m'investir : ça me rend fier et puis ils me donnent une chance, ils ne me mettent pas dans un coin ! Je continuerai même quand j'aurai un job !