Bas-Rhin : un camion sillonne le département pour réparer vos smartphones

Bas-Rhin, France

Sur le parking du Super U de Wolfisheim, Frédéric profite de sa pause de midi. "Je suis venu prendre des renseignements pour une sauvegarde de données et un téléphone qui ne marche pas. " Nicolas Stahl vient en aide de Frédéric, depuis son camion-atelier. " Le but c’est d’aller au plus près des gens, et de s’éloigner de Strasbourg-centre, parce que généralement tout est concentré là-bas" dit-il.

Des réparations express

Deux ans après son lancement, l’iTruck rencontre un franc succès." Souvent les gens s’en servent à la fois pour du privé et du professionnel", explique Nicolas Stahl, "donc pour certaines de ces personnes vivre sans téléphone c’est un peu compliqué. Pour certains c’est même pire que la voiture, surtout à la campagne ! "

Dans trois quarts des cas, Nicolas Stahl répare des écrans fissurés ou remplace des batteries mortes. Il lui faut en moyenne une demi-heure, le temps que ses clients fassent leurs courses. Vladimir Oswald, le fondateur de la société explique que "certains sont prêts à se couper les doigts sur un écran fissuré pour continuer à utiliser leur téléphone". C’est pour cela que l’iTruck se gare sur des parkings de supermarchés : "on propose ce service de réparation pendant un moment où les gens n’ont pas vraiment besoin de leur téléphone. "

Nicolas Stahl, technicien, est à pied d'oeuvre. © Radio France - Matthieu Le Meur

L’iTruck sillonne les routes du Bas-Rhin du lundi au vendredi, avec des rendez-vous hebdomadaires fixes : chaque lundi à Wolfisheim, le mardi et mercredi à Schweighouze, et le vendredi à Geispolsheim.

