Bas-Rhin : une fête illégale dans le tout nouveau "Shopping promenade" au nord de Strasbourg

Le "Shopping promenade" a ouvert ses portes ce mercredi au nord de Strasbourg. Nos confrères de France 3 Alsace révèlent que des vidéos d'une fête illégale organisée dans ce tout nouveau centre commercial circulent sur les réseaux sociaux.

Un apéro de fin de chantier qui a débordé

Il s'agit de vidéos d'une fête de fin de chantier qui s'est déroulée mardi soir. Sur les vidéos, on voit des dizaines de personnes danser et boire un verre autour d'un DJ. Des personnes non masquées et qui ne respectent pas les gestes barrières.

"On le regrette", réagit sur France Bleu Alsace Mathieu Mollière directeur de la communication chez Frey, la société qui gère l'aménagement de la zone. "Des ouvriers ont travaillé tard. Après deux ans de chantier, ils ont organisé un apéro qui a clairement débordé. Une réunion est prévue ce jeudi matin pour faire le point", indique Mathieu Mollière.