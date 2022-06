Base de loisirs de La Roche-Ballue : l'entrée à 8 euros pour les non-résidents de Bouguenais

L'inflation ne touche pas seulement le café les pâtes ou l'essence, les loisirs connaissent aussi une forte hausse des prix. C'est le cas à Bouguenais où la base de loisirs de La Roche-Ballue rouvre ses portes samedi 11 juin. Nouvelle saison pour cette ancienne carrière située aux portes de Nantes et nouveaux tarifs également. Rien ne change pour les habitants de Bouguenais (3 euros pour les plus de 16 ans), en revanche c'est le coup de massue pour les non-résidents. Ils devront débourser 8 euros cette année contre 5 euros l'an passé, soit une hausse de 60% en un an ! Déjà l'an dernier, le ticket d'entrée pour les non-résidents avait augmenté de 40%. La municipalité avait invoqué les coûts de fonctionnement et de surveillance de la baignade.

Un site de 13 hectares "oasis" de fraîcheur

La capacité du site va repasser à 1800 visiteurs, elle avait été réduite à 1000 l'an passé en raison du contexte sanitaire. La Roche-Ballue est un lieu de baignade et de détente mais de nombreux animations y sont organisées en saison autour du sport et de la nature. La saison estivale s'achèvera le 30 août. Le site est fermé au public les lundis et mardis.