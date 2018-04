Boulazac, France

Le match de la dernière chance ce samedi pour Boulazac, en ProA de basket ? Les basketteurs Périgourdins sont en déplacement chez un concurrent direct pour le maintien : Cholet. Battus la semaine dernière à Strasbourg, les joueurs de Claude Bergeaud sont 17èmes et avant-derniers, à 3 matchs derrière le premier non-relégable, Cholet. Mais en face, les Choletais ne sont pas au mieux : une seule victoire sur les 10 derniers matchs. "Il faut vraiment l'accrocher, après il ne restera que 8 matchs" pointe Claude Bergeaud "Si on ne le tente pas, on se nourrira de regrets". Alors, le BBD doit l'emporter ce samedi dans les Mauges pour se donner une minuscule dernière chance de se maintenir en ProA. "Après ce sera très compliqué, même si mathématiquement, on n'est pas condamné" observe Claude Bergeaud, l'entraîneur du BBD.

Certains joueurs n'y croient plus ?

Si mathématiquement, le BBD n'est pas encore condamné : sa situation n'est pas vraiment enviable. Claude Bergeaud continue de diffuser un message d'espoir. "Il faut reproduire ce que l'on a fait longtemps à Strasbourg" positive l'entraîneur Périgourdin. Bémol : "Je vois que certains joueurs ont lâché" remarque Claude Bergeaud. Preuve que le Boulazac Basket Dordogne semble jouer avec une chape de plomb au dessus de la tête. Ce déplacement à Cholet est l'occasion de rompre une série de 4 défaites consécutives.

Match à suivre en direct et en intégralité depuis la Meilleraie, à Cholet, sur France Bleu Périgord avec Xavier Dalmont. Avant-match dès 19h30 avec Francis Lacour.