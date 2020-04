Basket-ball : fin de saison pour les Flammes Carolo, la Ligue Féminine ne reprendra pas

C'est désormais officiel. Après le hockey-sur-glace, c'est donc le basket féminin qui voit son championnat arrêté. Le championnat de Ligue Féminine ne reprendra pas. La décision a été prise ce vendredi 10 avril par le Bureau fédéral de la Fédération Française de Basket. la saison est donc terminée pour les Flammes Carolo.

Pas de titre de champion cette année et pas de relégation sportive

Dans un communiqué officiel, la FFBB précise que le titre de champion ne sera pas attribué et qu'il n'y aura pas de relégation sportive. On apprend également que pour la saison 2020-2021, cinq équipes restent qualifiées pour l' Eurocup dont les Flammes Carolo aux côtés de Basket Landes, Landerneau, Roche Vendée et Villeuneuve d'Asq.