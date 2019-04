Basket : Boulazac à Nanterre, attention danger...

Boulazac, France

Boulazac n'en fini plus de voyager. Après Pau, Le Portel et Le Mans c'est à Nanterre que le BBD pose ses valises. Quatrième déplacement de suite. Le match de ce mardi s'annonce délicat face à une grosse cylindrée du championnat de Jeep Elite. Nanterre a également réussit une campagne européenne de haut vol. Éliminé il y a quelques jours, au pied du final four de la Basket ball Champion's League, par Bologne.

" Nanterre c'est le basket champagne mais pas que..." - Thomas Andrieux coach du BBD

Thomas Andrieux coach du Boulazac basket Dordogne Copier

Le match de ce mardi est important pour le BBD. Même si la saison est une réussite avec le maintien en Jeep Elite, il y a une fenêtre ouverte pour atteindre les playoffs. D'ici la fin de saison Boulazac doit encore se déplacer à Nanterre, Strasbourg, Chalons Reims et Monaco. Et recevoir Gravelines, Limoges, Dijon, Antibes et Cholet. Entre cinq et six victoires semblent nécessaires pour aller chercher le Top 8. Faites vos jeux.

Nanterre BBD en direct du palais des sports Maurice Thorez ce mardi dès 19h30 sur France Bleu Périgord