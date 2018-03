Le Boulazac Basket Dordogne conserve Shawn James. L'intérieur Américain de 35 ans intègre l'équipe du BBD et jouera dès ce samedi en déplacement à Villeurbanne, contre l'ASVEL.

Boulazac, France

Shawn James est définitivement Périgourdin ! Le Boulazac Basket Dordogne annonce ce vendredi midi par un communiqué de presse que l'intérieur Américain est qualifié pour le match contre l'ASVEL, et donc intégré à l'équipe. Shawn James, 35 ans, fera ses débuts sous le maillot bleu et orange du BBD ce samedi soir à Villeurbanne à l'occasion d'un déplacement à l'Astroballe, contre l'ASVEL. L'intérieur était à l'essai depuis lundi dernier, Claude Bergeaud a donc pris sa décision : il le conserve. Se présentent, au coach Boulazacois, deux options : conserver l'intégralité de son effectif et devoir choisir un joueur Américain à ne pas aligner sur la feuille de match, chaque semaine ou bien "couper" un joueur (Eloy Vargas ?). Claude Bergeaud utilisera, en tout cas, Shawn James dès ce samedi.