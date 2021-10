Basket : Boulazac dévisse à la maison pour son premier match

En ouverture du championnat de Pro B, Boulazac a été battu chez lui par Quimper 84 à 64. Inquiétant par le résultat et par le jeu proposé.

Enorme désillusion pour Boulazac qui a raté son entrée dans le championnat de Pro B de basket. Le BBD a été battu chez lui ce dimanche après midi par Quimper 84 à 64. Boulazac a fait illusion pendant 6 minutes et puis après plus rien. Les bretons se sont promenés, agressifs et proposant un beau basket. Cette défaite est très inquiétante pour Boulazac au point de sortir sous les sifflets du Palio.

L'axe 1/5 pose questions

Boulazac a perdu collectivement mais le rendement du meneur américain Marquis Wright pose questions. Avec 6 petits points contre 20 pour son vis à vis les interrogations ne manquent pas. Le secteur intérieur n'a pas non plus été dominant. Le BBD a perdu la bataille du rebond ( 25 contre 33).

Quimper termine le match avec une évaluation collective de 108 contre 68 pour le BBD…

BBD et Quimper se retrouvent mardi en 16eme de Coupe de France. 20h à l'Agora.

