Basket : Boulazac face à Strasbourg ce samedi. Un sacré défi !

Boulazac, France

Après quelques jours de repos en raison de la trêve internationale, le BBD retrouve ce samedi soir la Jeep Elite de basket en recevant Strasbourg.

Strasbourg revanchard

Il s'agit d'un énorme morceau. Avec l' ASVEL (Lyon Villeurbanne) et Monaco c'est l'un des plus gros budgets du championnat. Et qui dit gros budget dit souvent très belle équipe. Strasbourg, entrainé par Vincent Collet le coach de l'équipe de France, vient en Dordogne archi motivé. Pour au moins deux raisons. L'an dernier la SIG avait été battue au Palio et les alsaciens sortent de deux défaites. Une en Coupe d'Europe et l'autre en championnat, chez eux.

Ambiance détendue à l'entrainement hier © Radio France - Xavier Dalmont

Strasbourg et le BBD commencent à bien se connaitre. L'an dernier les deux clubs se sont rencontrés trois reprises. Deux fois en championnat et une en finale de la coupe de France à Paris. Actuellement la SIG ne compte qu'une victoire de plus que le BBD au classement. Boulazac, lui, compte 6 victoires pour 5 défaites.

Attention, ce match débutera exceptionnellement à 18h30 au Palio. Prise d'antenne sur France Bleu Périgord dès 18h.